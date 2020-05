Martinský domov sociálnych služieb zostáva v karanténe

Martin 6. mája (TASR) – V Domove sociálnych služieb (DSS) Dom svätého Martina v Martine potvrdilo testovanie po 14 dňoch pozitívne výsledky na ochorenie COVID-19 u siedmich zamestnancov a 11 klientov. Podľa prednostu Okresného úradu v Martine Marcela Maťovčíka zostávajú zamestnanci aj klienti DSS v karanténe ďalšie dva týždne.



"Zamestnanci ani klienti, ktorí sa v DSS momentálne nachádzajú, nevykazujú príznaky ochorenia. Ale obávam sa, že môžeme mať komplikáciu s personálom. Lebo je to už takmer mesiac, čo boli zamestnankyne odlúčené od rodín. Teda poznali len cestu do práce, v práci a na internát. Takže ideme konzultovať, čo tam urobiť a aké sú možnosti stiahnuť nejaký personál," povedal Maťovčík.



Nákaza novým koronavírusom sa pôvodne potvrdila u 25 klientov a 11 členov personálu martinského DSS. V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) hospitalizovali celkovo deväť klientov DSS. "Jeden klient zostáva hospitalizovaný, štyroch klientov sme prepustili do starostlivosti DSS. A štyria klienti, žiaľ, ochoreniu podľahli," uviedla hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.