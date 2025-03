Most v Martine má zostatkovú životnosť 13 rokov

Martin 11. marca (TASR) - Most na Ulici Červenej armády v Martine má pri súčasnom stavebno-technickom stave zostatkovú životnosť 13 rokov. Vyplýva to zo statického prepočtu, ktorý si martinská radnica nechala vypracovať v súvislosti s prípravou možnej rekonštrukcie tohto najvýznamnejšieho mosta v meste.



Na žiadosť viacerých mestských poslancov zverejnila samospráva kompletný dokument vypracovaný statikom Jakubom Lojdlom na svojom webovom sídle. Odborník zhodnotil celkový stavebno-technický stav mosta ako zlý a v škále hodnotenia ho zaradil do piatej zo siedmich kategórií.



"Pri súčasnom stavebno-technickom stave je zostatková životnosť celého objektu 13 rokov. Pre zvýšenie životnosti bude potrebné vykonať celkové zásahy na najzdegradovanejších prvkoch," zhodnotil Lojdl. Z výsledkov je podľa jeho slov zrejmé, že pri rekonštrukcii nebude vôbec nutné asanovať časť nosnej konštrukcie a najdôležitejším prvkom zachovania životnosti sú zdegradované úložné prahy.



V závere svojho posúdenia konštatuje, že most je schopný prevádzky a nie je nutná jeho asanácia či náhrada novým objektom. "Analýzou mostného objektu sa preukázalo, že je schopný zniesť zaťaženie od dopravy, klimatické a stále zaťaženie. Najviac namáhané prvky mosta sú mostné závery, ktorých oprava bude kľúčová pre fungovanie zvyšnej konštrukcie. Ich oprava zníži dynamické namáhanie a ovplyvní zatekanie na úložné prahy," dodal statik.



Radnica ešte pred zadaním na vypracovanie statického posúdenia mosta informovala, že má k dispozícii kompletnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu celej mostnej konštrukcie z januára 2022, podľa ktorej bola celková výška investície odhadnutá na 3,7 milióna eur.