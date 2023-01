Martinčania môžu posielať primátorovi názory na fungovanie mesta

Martin 16. januára (TASR) - Martinčania môžu do konca februára posielať primátorovi Jánovi Dankovi názory na mestské organizácie a návrhy na zlepšenie ich fungovania. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej názory Martinčanov zohľadní primátor pri riešení budúcnosti mestských organizácií na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Pripomenula, že v Martine funguje niekoľko mestských organizácií, ktoré zodpovedajú za dôležité oblasti každodenného života. "Som rád, že sme sa v rámci memoranda o spolupráci zhodli s poslancami, že niektoré z nich potrebujú zmeny a prehodnotenie ich samotnej opodstatnenosti. Chcem však poznať aj názor Martinčanov. Práve preto by som ich chcel vyzvať, aby ma kontaktovali so všetkými pripomienkami, nápadmi a názormi na ich fungovanie," vysvetlil Danko.



Mesto Martin má 100-percentnú majetkovú účasť v piatich obchodných spoločnostiach - Turiec, a. s., Televízia Turiec, Dopravný podnik mesta Martin a Sociálny podnik mesta Martin. "Okrem toho zriaďuje neziskovú organizáciu Matra a rozpočtové a príspevkové organizácie Správa športových zariadení mesta Martin, Kultúrna scéna Martin a Útvar hlavného architekta mesta Martin," uviedla Kalmanová.



Obyvatelia môžu kontaktovať primátora prostredníctvom e-mailu primator@martin.sk do konca februára.