Martinčania najazdili na bicykli do práce takmer 70.000 kilometrov

Martin 21. októbra (TASR) – V Martine najazdilo v septembri počas súťaže Do práce na bicykli 508 účastníkov v 144 tímoch celkovo 69.982 kilometrov (km). Mestu sa tak podľa hovorkyne Zuzany Kalmanovej podarilo obhájiť prvenstvo z minulých ročníkov.



"V Martine sa potvrdilo, že bicyklujeme celoročne. A hoci počty prihlásených súťažiacich a najazdených cyklokilometrov boli vzhľadom na krízovú situáciu oproti minulým ročníkom o čosi nižšie, stále si udržujeme vysoký štandard. Je to obrovská výzva a záväzok pre vedenie mesta pokračovať v budovaní cyklotrás a bezpečných podmienok pre cyklistov. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa dlhodobo podieľajú na skvelých úspechoch mesta v rámci súťaže Do práce na bicykli," povedal primátor mesta Ján Danko.



Zamestnanci 42 martinských firiem a organizácií ušetrili 21.133 kilogramov nevyprodukovaného CO2 a za každého Martinčana nabicyklovali v septembri takmer 1,28 km. "Obrovské poďakovanie patrí už tradične Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (UK), ktorá zostavila až 52 tímov Medických včiel. Počtom 200 súťažiacich, najazdenými kilometrami (31.922,67 km) a ušetrenými kilogramami CO2 (11.042,98 kg) si zabezpečili v celoslovenskom meradle vynikajúce druhé miesto spomedzi zamestnávateľov v rámci všetkých registrovaných samospráv," doplnila Kalmanová.



"Súčasťou kampane v našom meste boli aj rôzne aktivity venované cyklistom, ako cykloolovrant či zvýšené pôsobenie hliadok Mestskej polície mesta Martin v pešej zóne. Cyklistom rozdávali cenné rady a odporúčania, ako bezpečne prechádzať pešou zónou na bicykli," dodala hovorkyňa mesta Martin.