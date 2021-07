Martinčania najazdili na bicykli do práce 132.710 kilometrov

Martin 15. júla (TASR) – Martinčania najazdili počas júna v rámci súťaže Do práce na bicykli celkovo 132.710 kilometrov. Mestu sa tak podľa hovorkyne Zuzany Kalmanovej podarilo obhájiť prvenstvo z minulých ročníkov.



"V meste padali v tomto ročníku rekordy ako počtom tímov, tak aj prihlásených účastníkov. Za mesto Martin sa do súťaže zapojilo 220 tímov s počtom 757 účastníkov. Za každého jedného obyvateľa mesta tak najazdili 2,45 kilometra, čo je oproti minulému roku takmer dvojnásobok," priblížila Kalmanová.



Už tradične sa ako najlepšia v Martine umiestnila Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, ktorá v tomto roku zostavila 55 tímov Medických včiel s 209 bicyklujúcimi a 46.488 najazdenými kilometrami. Celkovo sa v meste zapojilo do kampane 68 firiem.



"Obhájiť prvenstvo štvrtýkrát je nesporným dôkazom, že Martinčanov to na bicykli baví. Vedenie mesta bude aj naďalej robiť všetko preto, aby túto aktivitu podporilo a budovalo novú infraštruktúru na svojom území," povedal martinský primátor Ján Danko.