Martinčania najazdili na bicykli do práce takmer 131.000 kilometrov

Martin 16. júla (TASR) - Martinčania najazdili počas júna v rámci súťaže Do práce na bicykli celkovo 130.954 kilometrov. Mestu sa tak podarilo obhájiť prvenstvo z minulých ročníkov v kategórii samospráv. TASR o tom informoval Miroslav Hamár z kancelárie primátora mesta.



Za mesto Martin sa do súťaže zapojilo 876 jednotlivcov, ktorí súťažili v 258 tímoch. "Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí dennodenne jazdia na bicykloch a prispievajú k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu v Martine. Vďaka ich úsiliu podporujeme ekologickú mestskú dopravu," komentoval v poradí siedmy triumf medzi samosprávami martinský primátor Ján Danko.



Už tradične sa ako najlepšia v Martine umiestnila Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, ktorá v tomto roku zostavila 54 tímov so 176 bicyklujúcimi a 18.975 najazdenými kilometrami. Celkovo sa v meste zapojilo do kampane 76 firiem.