Martinčania najazdili na bicykli do práce viac ako 110.000 kilometrov

Martin 30. júla (TASR) - Martinčania najazdili počas júna v rámci súťaže Do práce na bicykli celkovo 110.378 kilometrov. Mestu sa podarilo obsadiť v kategórii samospráv druhé miesto za Dolným Kubínom, čím nadviazalo na výnimočnú tradíciu siedmich po sebe nasledujúcich prvenstiev z predchádzajúcich rokov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.



„Do kampane sa tento rok v Martine zapojilo 225 tímov s 787 súťažiacimi. Celkovo si svoje sily zmeralo 73 firiem a inštitúcií, čo svedčí o silnej podpore tejto kampane aj v oblasti zamestnávateľov,“ uviedla Jenigár. Najväčšie zastúpenie spomedzi firiem a inštitúcií mala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského s 36 tímami a 118 účastníkmi.



Doplnila, že do výsledkov súťaže sa počítajú aj tí, ktorí dochádzajú do práce pešo alebo verejnou dopravou. „Martinčania v júni prešli pešo spolu 5382 kilometrov a verejnou dopravou absolvovali 29.289 kilometrov,“ uzavrela hovorkyňa mesta.