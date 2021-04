Martinčania protestovali proti novej parkovacej politike mesta trúbení

Martin 29. apríla (TASR) – Nespokojnosť s parkovacou politikou mesta vyjadrili vo štvrtok Martinčania trúbením áut pred budovou mestského úradu. Protest pred začiatkom rokovania mestského zastupiteľstva zorganizovalo združenie Reštart Martina.



„Po petícii a absencii spätnej väzby zo strany mesta sme, žiaľ, museli pristúpiť k organizovaniu protestu. Požadujeme zrušenie celého sporného nariadenia o spoplatnení parkovania. Kľúčová je široká diskusia s odborníkmi a verejnosťou," povedal predseda združenia Milan Ftorek.



Pozastavenie aktuálne platného nariadenia na spoplatnenie parkovania v mestských častiach požaduje aj petícia, ktorú podpísalo takmer 3500 ľudí. „Vyzývame vedenie mesta Martin, zástupcov spoločnosti Turiec a poslancov MsZ na predstavenie koncepcie parkovacej politiky, ako aj začatie rozsiahlej diskusie s občanmi," píšu iniciátori petície.



Plénum MsZ neschválilo návrhy zaradiť rokovanie o parkovaní do programu štvrtkového zasadnutia. Poslanci ale na záver rokovania schválili návrh zvolať čo najskôr mimoriadne rokovanie, na ktorom budú situáciu riešiť.



Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej sa Mestská rada 22. apríla stotožnila s pripomienkami komisie dopravy pri MsZ a odporučila, aby zastupiteľstvo opätovne prerokovalo celé Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) na najbližšom možnom rokovaní. „Objavilo sa množstvo odborných pripomienok, ktoré je potrebné opätovne právne prehodnotiť a následne zapracovať do nového znenia VZN. Keďže však ide o VZN, ktoré bolo prijímané určitým zákonom stanoveným postupom, aj jeho zmena sa musí udiať rovnako. Práve z tohto dôvodu bude predmetné VZN prerokované na májovom zasadnutí MsZ," vysvetlila Kalmanová.



Doplnila, že aj naďalej sa budú registrovať žiadosti o rôzne formy parkovania. „Termín spoplatnenia rezidentského parkovania sa posunie v zmysle upraveného VZN. Uisťujeme občanov, že až do platnosti VZN nebudú uplatňované žiadne sankcie a pokuty na rezidentský typ parkovania," dodala hovorkyňa mesta.