Martinčania využívajú 200 kolobežiek vo všetkých mestských častiach

Martin 12. júla (TASR) - Martinčania môžu využívať vo všetkých mestských častiach 200 nových kolobežiek, ktoré primátor Ján Danko predstavil v stredu na Divadelnom námestí.



Podotkol, že kritiku Martinčanov sa snažili zapracovať do memoranda o spolupráci so spoločnosťou Tier. "Výsledkom sú nové a kvalitné kolobežky, ktoré disponujú omnoho väčším množstvom funkcií a väčším komfortom pre ich užívateľov," uviedol.



Zmenou oproti predošlým rokom je podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej napríklad obmedzenie rýchlosti kolobežiek na pešej zóne a najfrekventovanejších uliciach mesta, predné a zadné smerové svetlá či nabíjačka na telefón priamo na kolobežke.



Doplnila, že kolobežky majú širšiu podložku na státie, dvojité bubnové brzdy a dvojitý stojan. "Okrem toho sú ich batérie priamo vymeniteľné na mieste vybitia, eliminujú potrebu prepravovať ich do skladov na nabíjanie. Kolobežky sa budú nachádzať v blízkosti centrálnych dopravných uzlov a vo frekventovaných častiach mesta," dodala Kalmanová.