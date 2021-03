Martinčania žiadajú stiahnuť návrh na druhý národný cintorín z NR SR

Martin 22. marca (TASR) – Martinskí organizátori petície Národný cintorín je len jeden! žiadajú stiahnuť z rokovania Národnej rady (NR) SR návrh novely zákona, ktorý má povýšiť Ondrejský cintorín v Bratislave na národný cintorín. Informovali o tom v pondelok na tlačovej konferencii na pôde Národného cintorína v Martine.



Podľa mestského poslanca a jedného z iniciátorov petície Michala Uherčíka to nie je ultimátum, ale žiadosť 3000 ľudí z regiónu Turca podpísaných pod petíciou. "Odovzdáme ju do rúk predsedu NR SR alebo jedného z podpredsedov. Pokiaľ zákon pôjde ďalej, petíciu rozšírime na územie celého Slovenska. A oslovíme ministerstvo financií, ministerstvo kultúry a prezidentku SR so žiadosťou o stretnutie. Aby sme vysvetlili odborný postoj k tomu nesystémovému a neodbornému návrhu zákona," povedal Uherčík.



Podporu petičnému výboru vyjadril aj predseda Matice slovenskej Marián Gešper. "Žiadame stiahnutie tohto návrhu zákona. Dobromyseľne sa domnievam, že to nie je úmysel, ale len hrubá nedomyslenosť. Ondrejský cintorín má isto svoje špecifiká, ale národným cintorínom sa nikdy nestane. Umelý zásah štátu zákonom nemôže zmeniť prirodzený chod vecí. Národný cintorín v Turci vznikol spontánnym prirodzeným vývojom. Pochované sú tu aj v súčasnosti veľmi významné osobnosti kultúrneho a cirkevného života," zdôraznil Gešper.



Autor monografie Národný cintorín v Martine a vedúci oddelenia Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice Zdenko Ďuriška pripomenul, že na Národnom cintoríne pochovávali významné osobnosti, ktoré z Martina vytvorili centrum národného života. "Ich pohreby boli významnými udalosťami v národnom živote a vždy boli s veľkou účasťou. Okrem toho sa tu konali niektoré pietne slávnosti, ktoré takisto vstupovali do národného života. Toto všetko bolo pred rokom 1918 veľmi dôležité. Najmä keď si uvedomíme, že vtedy ešte nebol rozhlas ani televízia," podotkol Ďuriška.



Koaliční poslanci navrhujú, aby popri Národnom cintoríne v Martine na Slovensku mohol vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského Ondrejského cintorína. Vyplýva to z novely zákona o Bratislave a novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Národný cintorín v hlavnom meste má byť logickým pokračovaním Národného cintorína v Martine z 19. storočia.