Martinská lekárska fakulta má nové učebne na simulačnú výučbu

Martin 16. októbra (TASR) - Martinská Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) rozšírila počas leta výučbové priestory Centra podpory medicínskeho vzdelávania (CPMV). Vďaka stavebným úpravám približne za 20.000 eur vznikli štyri nové učebne na simulačnú výučbu. TASR o tom informovala PR manažérka fakulty Zuzana Marčeková.



Podľa riaditeľky CPMV Jany Plevkovej im kapacitne vyhovuje viac menších miestností, a tak pôvodné priestory stavebnými úpravami predelili priečkami. Reagovali tak na zvýšený dopyt klinických pracovníkov, ktorí mali záujem učiť študentov práve v priestoroch simulačného centra. "Keď sme fungovali len v dvoch učebniach, neboli sme schopní vyhovieť všetkým požiadavkám. Výučba sa často predlžovala do neskorých večerných hodín. Teraz si vie robiť simulácie alebo praktické cvičenia naraz až päť vyučujúcich," vysvetlila Plevková.



Pracovisko aktuálne disponuje učebňami na výučbu chirurgických predmetov, internej medicíny a dvomi samostatnými simulačnými miestnosťami s oddeleným velínom, kde môžu byť naraz dve simulácie tak, aby boli študenti pri pacientovi sami a technici a pedagógovia ich mohli sledovať z inej miestnosti. Zároveň sa pripravuje piata učebňa, kam pribudne pôrodný simulátor.



So simulačnou výučbou začínajú študenti JLF UK už v prvom roku štúdia. "Je veľmi efektívna, pretože práve svalová pamäť a opakovanie postupov niekoľkokrát za sebou umožňuje aj tým študentom, ktorí majú menej zručností, aby sa výkon naučili dostatočne," uviedla riaditeľka centra.



Doplnila, že fakulta plánuje v rozširovaní simulačnej výučby pokračovať aj v budúcnosti zapojením sa do výzvy Ministerstva školstva SR na podporu simulačných centier pre fakulty. "Predpokladáme, že sa nám podarí získať väčší obnos financií, ktoré by pokryli úpravu existujúcich priestorov a zároveň by nám umožnili vytvorenie úplne nových priamo v Univerzitnej nemocnici Martin," uzavrela Plevková.