PRVÍ NA SLOVENSKU: V Martine simultánne transplantovali dva orgány

Martin 22. januára (TASR) - Univerzitná nemocnica Martin (UNM) zrealizovala ako prvá na Slovensku úspešnú simultánnu transplantáciu dvoch orgánov od jedného darcu tomu istému príjemcovi. Mŕtvy darca poskytol dialyzovanej pacientke s diabetom 1. typu obličku aj Langerhansove ostrovčeky pankreasu, vďaka ktorým sa jej čiastočne obnovila tvorba inzulínu. TASR o tom v stredu informovala Zuzana Marčeková z odboru komunikácie UNM.



Výkon realizovali lekárske tímy I. internej kliniky, transplantačno-nefrologického oddelenia, kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie a rádiologickej kliniky UNM v spolupráci s pražským Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM).



"Simultánna transplantácia obličky a pankreasu od jedného darcu je pre pacienta oveľa výhodnejšia, keďže organizmus prijme naraz orgány s jednotnou genetickou informáciou a je tak oveľa nižšie riziko, že by mohli zlyhať," uviedla primárka transplantačno-nefrologického oddelenia UNM a prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ivana Dedinská.



Prvou pacientkou, ktorá úspešne podstúpila túto transplantáciu, je 46-ročná Lenka z Bytče. Po odobratí orgánov od mŕtveho darcu jej transplantovali obličku a súčasne pankreas odobratý od toho istého darcu, previezli do IKEM-u, kde českí špecialisti izolovali pankreatické ostrovčeky. Tie následne dopravili naspäť do UNM a ešte v ten istý deň boli formou infúzie v spolupráci s rádiológmi aplikované do portálnej žily príjemkyne.



Prednosta kliniky diabetológie IKEM-u Peter Girman podotkol, že samotná izolácia Langerhansových ostrovčekov je zložitý laboratórny proces, keď sa pankreas očistí a veľmi laicky povedané rozmixuje. Zo získanej zmesi tkaniva sa následne centrifúgou oddelia ostrovčeky a uložia do transplantačného vaku. "Je to veľmi moderný spôsob, ktorý sa uplatňuje vo svete. Je však len veľmi málo laboratórií, ktoré sú schopné pankreatické ostrovčeky izolovať. Väčšina z nich preto poskytuje izoláciu aj iným transplantačným centrám," doplnil Girman.



Pacientka je aktuálne tri mesiace po výkonoch a má iba dve jednotky krátkodobo pôsobiaceho inzulínu k jedlu za deň. "Som nesmierne vďačná, že z toľkých pacientov som práve ja dostala túto šancu, po 38 rokoch života s cukrovkou," povedala pacientka.



Nový typ liečby je zásadným posunom v liečbe pacientov s diabetes mellitus 1. typu, ktorý UNM na Slovensku zavádza ako systematický program spúšťaný v spolupráci s IKEM-om. "Momentálne máme na Slovensku pripravených približne desať pacientov na tento typ výkonu. Program sa stáva systematickým programom v SR a je dostupný vo všetkých štyroch transplantačných centrách pre obličky na Slovensku," vysvetlila Dedinská.



Transplantačno-nefrologické oddelenie UNM má podľa primárky aktuálne pripravených ďalších dvoch pacientov vhodných na simultánnu transplantáciu obličky a pankreasu.