Martinská Neografia vstúpila do reštrukturalizačného procesu
Autor TASR
Martin 23. januára (TASR) - Akciová spoločnosť Neografia so sídlom v Martine vstúpila do reštrukturalizačného procesu. Návrh na povolenie reštrukturalizácie podala firma v pozícii dlžníka začiatkom decembra minulého roka a Okresný súd Žilina uznesením zverejneným 15. januára 2026 reštrukturalizáciu povolil.
Väčšinovým vlastníkom Neografie je Matica slovenská (MS). „Neografia vstúpila do reštrukturalizácie s cieľom stabilizovať svoju činnosť a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť. Spoločnosť znižuje náklady, zefektívňuje výrobu, sústreďuje sa na perspektívne segmenty a predáva nevyužívaný majetok,“ informovali matičiari na sociálnej sieti.
Doplnili, že Neografia hľadá aj strategického investora na posilnenie stability a ďalší rozvoj. „Všetky kroky sú zamerané na zachovanie výroby, pracovných miest a know-how, aby si udržala významnú úlohu v regióne Turca,“ dodala MS.
Neografia patrí medzi najväčšie a najstaršie tlačiarne v regióne a poskytuje komplexné polygrafické služby vrátane výroby kníh, časopisov, katalógov a reklamných tlačovín.
