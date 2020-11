Martinská polícia preveruje konanie sviečkového pochodu cez víkend

Bratislava 2. novembra (TASR) - Polícia preveruje konanie sviečkového pochodu v Martine, na ktorom sa cez víkend zišli stovky ľudí. TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



"Polícia v Martine sa už zaoberá nerešpektovaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona o zhromažďovaní, ku ktorému malo dôjsť počas zhromaždenia 1. novembra 2020 v čase od 02.00 h. v Martine," povedala Balogová.



Polícia v súvislosti so zhromaždením preveruje podľa jej slov aj podozrenia so spáchania iných správnych deliktov a iných protiprávnych konaní. Doplnila, že prijíma opatrenia k zabráneniu podobných zhromaždení a s nimi súvisiacich protiprávnych konaní.



Sviečkový pochod sa uskutočnil v noci zo soboty (31. 10.) na nedeľu (1. 11.), ako forma protestu proti nariadeniam vlády.