Martinská radnica posilní prítomnosť mestskej polície pri obchodoch
V najbližších dňoch radnica zintenzívni hliadkovú činnosť mestskej polície v problémových lokalitách.
Autor TASR
Martin 12. decembra (TASR) - V reakcii na narastajúce prípady krádeží v martinských obchodoch plánuje radnica zvýšiť dohľad a preventívnu prítomnosť mestskej polície (MsP) aj v okolí obchodných centier. Cieľom je zvýšiť viditeľnosť hliadok, prispieť k upokojeniu situácie a odradiť potenciálnych páchateľov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Podľa jej slov samospráva zaznamenala v posledných mesiacoch nárast podnetov týkajúcich sa drobných krádeží v prevádzkach. „O situácii informovali vedenie mesta samotní obchodníci, ktorí upozorňujú na zhoršujúce sa správanie niektorých návštevníkov a čoraz častejšie incidenty,“ uviedla Jenigár.
V najbližších dňoch radnica zintenzívni hliadkovú činnosť mestskej polície v problémových lokalitách. „Vzhľadom na to, že sa množia krádeže v obchodoch v meste a často nás v tejto veci oslovujú predovšetkým obchodníci, rozhodli sme sa posilniť prítomnosť mestskej polície v meste vrátane hliadok pri obchodných centrách. Veríme, že zvýšená prevencia a rýchlejšia reakcia pomôžu situáciu zlepšiť,“ poznamenal prednosta mestského úradu Michal Migát.
Doplnil, že mesto bude situáciu priebežne monitorovať a v prípade potreby prijme ďalšie opatrenia v spolupráci s obchodnými prevádzkami a štátnou políciou.
