< sekcia Regióny
Martinská radnica prijíma opatrenia na zlepšenie bezpečnosti
Súčasťou riešení je aj posúdenie možností dopravných úprav na Jilemnického ulici zo strany odboru dopravy, ktorý bude v tejto veci rokovať so Slovenskou správou ciest.
Autor TASR
Martin 7. decembra (TASR) - Martinská radnica sa aktívne zaoberá zvyšovaním bezpečnosti chodcov a plynulosti dopravy v mestských častiach Košúty I a Sever. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, na spoločnom pracovnom stretnutí zástupcov štátnej a mestskej polície a mestskej parkovacej spoločnosti bola témou situácia vznikajúca v súvislosti so zvyšujúcou sa dopravnou záťažou na Jilemnického ulici.
„V dôsledku kolón smerujúcich ku kruhovému objazdu v Košútoch I dochádza k zvýšenému prejazdu vozidiel po uliciach Hurbanova, Hodžova a Košútska. Táto situácia predstavuje zvýšené riziko najmä pre žiakov materských a základných škôl, ktorí uvedenými časťami mesta denne prechádzajú,“ priblížila Jenigár.
Výsledkom rokovania bude posilnenie kontrol policajnými hliadkami, ale aj preskúmanie možnosti zapojiť po preškolení pracovníkov mestskej sociálnej služby a podporných organizácií do asistencie pri priechodoch pre chodcov. „Naším cieľom je okamžite zvýšiť bezpečnosť najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Intenzívnejší dohľad a koordinovaná spolupráca mestských služieb sú prvým krokom k stabilizácii situácie,“ uviedol prednosta mestského úradu Michal Migát.
Súčasťou riešení je aj posúdenie možností dopravných úprav na Jilemnického ulici zo strany odboru dopravy, ktorý bude v tejto veci rokovať so Slovenskou správou ciest. Predmetom spolupráce je inštalácia nadštandardných bezpečnostných prvkov, ktoré môžu prispieť k trvalému zlepšeniu dopravných podmienok.
„Bezpečnosť detí a všetkých obyvateľov je pre nás absolútnou prioritou. Som veľmi rád, že tento problém vnímajú aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí naň upozornili počas rokovania. Práve spoločná práca a zhoda medzi vedením mesta, poslancami a odbornými inštitúciami je kľúčom k tomu, aby prijaté opatrenia priniesli rýchle a viditeľné výsledky,“ uzavrel primátor mesta Ján Danko.
„V dôsledku kolón smerujúcich ku kruhovému objazdu v Košútoch I dochádza k zvýšenému prejazdu vozidiel po uliciach Hurbanova, Hodžova a Košútska. Táto situácia predstavuje zvýšené riziko najmä pre žiakov materských a základných škôl, ktorí uvedenými časťami mesta denne prechádzajú,“ priblížila Jenigár.
Výsledkom rokovania bude posilnenie kontrol policajnými hliadkami, ale aj preskúmanie možnosti zapojiť po preškolení pracovníkov mestskej sociálnej služby a podporných organizácií do asistencie pri priechodoch pre chodcov. „Naším cieľom je okamžite zvýšiť bezpečnosť najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Intenzívnejší dohľad a koordinovaná spolupráca mestských služieb sú prvým krokom k stabilizácii situácie,“ uviedol prednosta mestského úradu Michal Migát.
Súčasťou riešení je aj posúdenie možností dopravných úprav na Jilemnického ulici zo strany odboru dopravy, ktorý bude v tejto veci rokovať so Slovenskou správou ciest. Predmetom spolupráce je inštalácia nadštandardných bezpečnostných prvkov, ktoré môžu prispieť k trvalému zlepšeniu dopravných podmienok.
„Bezpečnosť detí a všetkých obyvateľov je pre nás absolútnou prioritou. Som veľmi rád, že tento problém vnímajú aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí naň upozornili počas rokovania. Práve spoločná práca a zhoda medzi vedením mesta, poslancami a odbornými inštitúciami je kľúčom k tomu, aby prijaté opatrenia priniesli rýchle a viditeľné výsledky,“ uzavrel primátor mesta Ján Danko.