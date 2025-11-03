< sekcia Regióny
Martinská radnica spustila prvú etapu výstavby cyklotrasy do Sučian
Autor TASR
Martin 3. novembra (TASR) - Martinská radnica spustila realizáciu prvej etapy výstavby novej cyklotrasy, ktorá prepojí Martin so Sučanmi a povedie k najvýznamnejším zamestnávateľom v priemyselnej zóne. Nový, 772 metrov dlhý úsek prepojí mestské časti Priekopa a Košúty. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Projekt v hodnote viac ako 90.000 eur je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Trasa povedie od železničnej stanice Martin-Priekopa po závod Ecco a vznikne tu zdieľaný chodník pre cyklistov a peších so šírkou tri metre. Rekonštrukcia existujúcej komunikácie prinesie vyšší komfort a bezpečnosť pre cyklistov aj chodcov, ktorí daný úsek denne využívajú,“ priblížila Jenigár.
Doplnila, že práce realizuje spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá má na dokončenie diela 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v decembri tohto roka.
Podľa martinského primátora Jána Danka je cieľom projektu nielen vybudovať novú cyklotrasu, ale aj prispieť k zmene dopravných návykov. „Chceme, aby ľudia v Martine mali možnosť dochádzať do práce ekologicky, bezpečne a aktívne. Je to investícia do zdravia, životného prostredia aj do moderného charakteru mesta,“ doplnil Danko.
