Martinská radnica vyriešila 141 podnetov zadaných cez aplikáciu
Autor TASR
Martin 13. marca (TASR) - Praktickým nástrojom, cez ktorý Martinčania upozorňujú na problémy vo svojom okolí, je mobilná aplikácia Munipolis. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, radnica eviduje v aplikácii spolu 242 občianskych podnetov, z ktorých je 141 vyriešených a ďalšie sú v procese riešenia.
Najviac podnetov smeruje na oddelenie životného prostredia a komunálnych služieb, ktoré eviduje 141 hlásení. „Obyvatelia najčastejšie upozorňujú na stav zelene a životného prostredia, neporiadok vo verejnom priestore či problémy v okolí odpadových nádob. Výraznú skupinu tvoria aj hlásenia o poruchách verejného osvetlenia. Viaceré z nich súviseli s prebiehajúcou modernizáciou verejného osvetlenia, počas ktorej sa môžu dočasne objaviť technické nedostatky,“ uviedla Jenigár.
Dôležitou témou sú aj cesty, chodníky a dopravné značenie, kde mesto prijalo 78 podnetov adresovaných oddeleniu dopravy. „Niektoré podnety smerovali aj na organizácie, ktoré nie sú priamo zapojené do systému Munipolis, ako napríklad Dopravný podnik mesta Martin, Martinskú parkovaciu spoločnosť alebo organizáciu Matra. Mesto ich v takýchto prípadoch preposiela príslušným subjektom a následne v aplikácii zverejňuje ich stanovisko,“ dodala Jenigár.
Podľa primátora Jána Danka mobilná aplikácia pomáha zamestnancom radnice byť bližšie k tomu, čo sa deje priamo v uliciach. „Vďaka podnetom od obyvateľov vieme rýchlejšie identifikovať problémy a efektívnejšie ich riešiť. Som rád, že Martinčania túto možnosť využívajú a verím, že sa do nej zapojí ešte viac ľudí,“ poznamenal Danko.
