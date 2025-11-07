Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Martinská samospráva udelí v piatok ocenenia siedmim osobnostiam

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cenu mesta si z rúk primátora prevezmú lekár Miloš Jeseňák za svoj výnimočný prínos v oblasti pediatrie, klinickej imunológie a alergológie.

Autor TASR
Martin 7. novembra (TASR) - Martinská samospráva ocení prácu siedmich osobností udelením mestských ocenení. V priestoroch Slovenského komorného divadla ich v piatok odovzdá primátor mesta Ján Danko. O držiteľoch ocenení rozhodlo mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom rokovaní, pričom vyberalo z 13 nominovaných.

Do zoznamu čestných občanov mesta pribudne Igor Válek, ktorého viceprimátor Stanislav Thomka navrhol na ocenenie za jeho dlhoročnú novinársku, publicistickú a spisovateľskú činnosť, ktorou významne prispieva k uchovávaniu a popularizácii kultúrneho dedičstva regiónu Turiec a Slovenska. Válek aktuálne pôsobí ako tajomník Rady národnej kultúry v Martine a organizátor literárneho festivalu Slovesná jar.

Cenu mesta si z rúk primátora prevezmú lekár Miloš Jeseňák za svoj výnimočný prínos v oblasti pediatrie, klinickej imunológie a alergológie, ako aj za svoju vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť na medzinárodnej úrovni a učiteľ Jozef Zanovit za celoživotný prínos v oblasti školstva a športu. Cena mesta in memoriam patrí tiež lekárovi Milošovi Tatárovi za vynikajúce výsledky vo vedeckej a vzdelávacej oblasti fyziológie, neurofyziológie a patofyziológie reflexov.

Cena dobrovoľníka mesta Martin bude udelená Mariane Aljou za aktívnu pomoc ukrajinským odídencom a prácu v Ukrajinskom komunitnom centre, Andrei Bukovskej za prínos v dobrovoľníckej práci s diabetikmi a Marcele Mihálikovej za aktívnu pomoc dospievajúcim a dospelým autistom.
