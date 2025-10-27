< sekcia Regióny
Martinské cintoríny budú počas sviatočných dní otvorené do 21.00 h
Na území Martina sa nachádza sedem sprevádzkovaných pohrebísk.
Autor TASR
Martin 27. októbra (TASR) - Návštevné hodiny na mestských cintorínoch v Martine budú počas blížiacich sa sviatočných dní predĺžené do 21.00 h. Pre pokojný a bezpečný priebeh sviatkov posilní hliadky aj mestská polícia. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Na území Martina sa nachádza sedem sprevádzkovaných pohrebísk. Popri Národnom cintoríne a Partizánskom cintoríne s vojnovými hrobmi sú to pohrebiská na Sklabinskej ulici, v Kolónii Hviezda, Jahodníkoch, Záturčí a Priekope. „Počas sviatkov budú otvorené denne od 8.00 do 21.00 h. Mesto zabezpečilo údržbu, kosbu a čistenie lístia na všetkých pohrebiskách. Mestská polícia posilní hliadky a bude pomáhať pri organizácii dopravy,“ uviedla Jenigár.
Zintenzívni sa aj vývoz odpadu a pribudnú kontajnery na triedený odpad. „Zároveň vyzývame obyvateľov, aby pri výzdobe hrobov používali prírodné a ekologické materiály namiesto plastov. Takto môžu Martinčania prispieť k ochrane životného prostredia a k zachovaniu dôstojnej atmosféry pietnych miest aj po skončení sviatkov,“ dodala Jenigár.
