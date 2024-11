Martinské mestské ocenenie získali osobnosti i štyri kolektívy

Martin 11. novembra (TASR) - Martinská samospráva ocenila prácu siedmich osobností a štyroch kolektívov udelením mestských ocenení. V priestoroch Slovenského komorného divadla ich v piatok (8. 11.) odovzdal primátor mesta Ján Danko. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.



Podľa martinského primátora sú mestské ocenenia nielen poďakovaním, ale aj uznaním výnimočnej práce ocenených. "Ich úsilie nám ostatným ukazuje, že rozvoj mesta nie je niečím vzdialeným, ale že je to niečo, na čom môžeme spoločne pracovať. V mene mesta by som im chcel poďakovať za to, že nám všetkým dávajú príklad, aby sme sa aj my snažili prispievať k tomu, čo tvorí dušu nášho mesta - vzájomnú pomoc, úctu a snahu vytvoriť pre každého obyvateľa priestor na lepší život," povedal Danko.



Martinská samospráva udelila čestné občianstvo in memoriam hercovi Danielovi Heribanovi. Týmto spôsobom ocenila jeho výnimočné výkony a úspechy v oblasti kultúry a šírenie dobrého mena mesta Martin doma i v zahraničí. Cenu mesta Martin za významný prínos v oblasti stavebníctva a architektúry získal Ivan Klein in memoriam. Rovnaká cena patrí aj Stanislavovi Marčekovi za vynikajúce výsledky v jazyku esperanto, v pedagogickej, vydavateľskej a prekladateľskej oblasti a Zite Sekerkovej za aktívny prínos v komunálnej oblasti a pri príležitosti jej životného jubilea.



Cenu dobrovoľníka mesta Martin získal Ladislav Stronček in memoriam za záslužnú dobrovoľnícku činnosť v prospech nevidiacich a slabozrakých v regióne Turiec. Cenu primátora mesta si prevzali bývalý úspešný futbalista Jozef Huťka a stomatologička Dagmar Statelová.



Popri siedmich osobnostiach martinská samospráva ocenila aj štyri kolektívy. Cenu mesta Martin získalo pri príležitosti 80. výročia vzniku Slovenské komorné divadlo. Cena primátora bola udelená Jesseniovej lekárskej fakulte (JLF) Univerzity Komenského (UK) k 55. výročiu jej založenia a kolektívom Transplantačného centra a Onkologického centra Univerzitnej nemocnice Martin a JLF UK v Martine.