Martinské múzeum pripravilo dva koncerty Hudba u Martina Benku

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Na koncerte zaznie unikátne naštudovanie Benkovho hudobného diela v podaní sláčikového kvarteta pod vedením Mariána Kramára

Autor TASR
Martin 5. novembra (TASR) - Dvoma koncertmi Hudba u Martina Benku vzdá Slovenské národné múzeum (SNM) v Martine hold nielen maliarskemu umeniu jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov, ale aj jeho láske k hudbe. Prvý z dvojice koncertov sa uskutoční v Múzeu Martina Benku v stredu o 17.00 h a druhý o týždeň 12. novembra. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM Milena Kiripolská.

SNM pripravilo dvojicu koncertov pri príležitosti umelcových menín. „Hoci je Martin Benka známy ako zakladateľ slovenskej výtvarnej moderny, o jeho hudobných aktivitách sa vie len veľmi málo. Benka bol výborným huslistom, keď sa na husle naučil hrať ako 13-ročný a dokonca komponoval vlastné hudobné diela,“ priblížila Kiripolská.

Ako poznamenala, maliar vo svojich ateliéroch v Prahe a Martine pravidelne organizoval súkromné koncerty a hrával so sláčikovými kvartetami pre svojich blízkych. „V ateliéri svojej vily na Kuzmányho ulici v Martine nechal postaviť práve na túto príležitosť aj hudobné pódium,“ dodala Kiripolská.

Na koncerte zaznie unikátne naštudovanie Benkovho hudobného diela v podaní sláčikového kvarteta pod vedením Mariána Kramára. Návštevníci si budú môcť vypočuť nielen málo známu tvorbu samotného maliara, ale aj diela jeho obľúbených skladateľov.
