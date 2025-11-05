< sekcia Regióny
Martinské múzeum pripravilo dva koncerty Hudba u Martina Benku
Na koncerte zaznie unikátne naštudovanie Benkovho hudobného diela v podaní sláčikového kvarteta pod vedením Mariána Kramára
Autor TASR
Martin 5. novembra (TASR) - Dvoma koncertmi Hudba u Martina Benku vzdá Slovenské národné múzeum (SNM) v Martine hold nielen maliarskemu umeniu jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov, ale aj jeho láske k hudbe. Prvý z dvojice koncertov sa uskutoční v Múzeu Martina Benku v stredu o 17.00 h a druhý o týždeň 12. novembra. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM Milena Kiripolská.
SNM pripravilo dvojicu koncertov pri príležitosti umelcových menín. „Hoci je Martin Benka známy ako zakladateľ slovenskej výtvarnej moderny, o jeho hudobných aktivitách sa vie len veľmi málo. Benka bol výborným huslistom, keď sa na husle naučil hrať ako 13-ročný a dokonca komponoval vlastné hudobné diela,“ priblížila Kiripolská.
Ako poznamenala, maliar vo svojich ateliéroch v Prahe a Martine pravidelne organizoval súkromné koncerty a hrával so sláčikovými kvartetami pre svojich blízkych. „V ateliéri svojej vily na Kuzmányho ulici v Martine nechal postaviť práve na túto príležitosť aj hudobné pódium,“ dodala Kiripolská.
Na koncerte zaznie unikátne naštudovanie Benkovho hudobného diela v podaní sláčikového kvarteta pod vedením Mariána Kramára. Návštevníci si budú môcť vypočuť nielen málo známu tvorbu samotného maliara, ale aj diela jeho obľúbených skladateľov.
SNM pripravilo dvojicu koncertov pri príležitosti umelcových menín. „Hoci je Martin Benka známy ako zakladateľ slovenskej výtvarnej moderny, o jeho hudobných aktivitách sa vie len veľmi málo. Benka bol výborným huslistom, keď sa na husle naučil hrať ako 13-ročný a dokonca komponoval vlastné hudobné diela,“ priblížila Kiripolská.
Ako poznamenala, maliar vo svojich ateliéroch v Prahe a Martine pravidelne organizoval súkromné koncerty a hrával so sláčikovými kvartetami pre svojich blízkych. „V ateliéri svojej vily na Kuzmányho ulici v Martine nechal postaviť práve na túto príležitosť aj hudobné pódium,“ dodala Kiripolská.
Na koncerte zaznie unikátne naštudovanie Benkovho hudobného diela v podaní sláčikového kvarteta pod vedením Mariána Kramára. Návštevníci si budú môcť vypočuť nielen málo známu tvorbu samotného maliara, ale aj diela jeho obľúbených skladateľov.