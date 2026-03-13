< sekcia Regióny
Martinské divadlo uvedie premiéru autorskej inscenácie Rím aj Košťany
Autor TASR
Martin 13. marca (TASR) - Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uvedie v piatok premiéru autorskej inscenácie Rím aj Košťany v réžii Lukáša Brutovského. TASR o tom informoval manažér pre projekty a vzťahy s verejnosťou Šimon Frolo.
Impulzom k vzniku inscenácie bol podľa jeho slov komentár jedného z divákov, ktorý sa zamýšľal nad tým, ako by mala vyzerať ideálna divadelná produkcia, aká by mala byť jej dĺžka a čo všetko by mala divákovi priniesť. „Dokonca vyslovil predstavu, že po predstavení by mal dostať cukrovú vatu. Tvorcovia túto úsmevnú poznámku vzali ako podnet a položili si otázky: Čo dnes diváci od divadla očakávajú? Čo vyžaduje samotná prevádzka? Čo chcú tvorcovia a herci?“ uviedol Frolo.
Inscenácia Rím aj Košťany reflektuje očakávania publika a zároveň s nadhľadom odhaľuje divadelné zákulisie. „Názov odkazuje na výrok bývalého dramaturga Igora Galandu, podľa ktorého má divadlo ponúkať inscenácie schopné osloviť rovnako obyvateľov malých Koštian nad Turcom, ako aj publikum v metropolitnom Ríme,“ priblížil Frolo.
Špecifikom inscenácie je skutočnosť, že nevzniká na základe hotového dramatického textu, ale zo spoločných rozhovorov, improvizácií a etúd, ktoré sa rodia priamo počas skúšobného procesu. „Miera slobody je veľmi veľká, občas dokonca zväzujúca. Nikdy nemáte istotu, že sa vám podarí prísť s niečím zmysluplným,“ poznamenal Brutovský.
