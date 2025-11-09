< sekcia Regióny
Martinské svetlonosenie prilákalo do mesta množstvo návštevníkov
Podujatie každoročne pripomína odkaz svätého Martina - patróna mesta, s ktorým sú neodmysliteľne spojené hodnoty spolupatričnosti, dobra a pomoci.
Autor TASR
Senica 9. novembra (TASR) - Sobotňajšie (8. 11.) Martinské svetlonosenie prilákalo do Senice množstvo návštevníkov. Podujatie každoročne pripomína odkaz svätého Martina - patróna mesta, s ktorým sú neodmysliteľne spojené hodnoty spolupatričnosti, dobra a pomoci. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Návštevníkom podujatia sa prihovoril aj primátor mesta Martin Džačovský, ktorý vyjadril radosť z hojnej účasti, podčiarkol význam podujatia pre mesto a zároveň spomenul blížiacu sa dôležitú udalosť. „Rok 2026 bude pre Senicu mimoriadny. Pripomenieme si a oslávime 630. výročie udelenia mestských privilégií a zároveň 770 rokov od prvej písomnej zmienky o Senici,“ ozrejmil.
Program sa začal v Múzeu Senica, ktorého areál i vnútorné priestory boli bezplatne sprístupnené. Návštevníci prechádzali medzi svetelnými inštaláciami, videli videoprojekciu Planetárium, živé sochy v zrkadlových kostýmoch a sledovali pôsobivú svetelno-digitálnu prezentáciu príbehu sv. Martina.
Hlavný program na Námestí oslobodenia odštartoval tradičný lampiónový sprievod. „Sprievod bol dlhší a početnejší než v predošlých rokoch, čo svedčí o rastúcej popularite podujatia. Na čele sprievodu kráčali bubeníci z formácie Batida,“ uviedlo mesto. Po návrate na námestie nasledoval kultúrny program. Večer zavŕšila svetelná šou. O prípravu tohto podujatia sa postarali pracovníci Mestského kultúrneho strediska Senica a Múzea Senica.
Ako uviedla Bratislavská arcidiecéza na svojom webe, sv. Martin zomrel 8. novembra 397. Patrí medzi prvých vyznávačov, teda nie mučeníkov, ktorým Cirkev priznala titul svätosti a liturgickú úctu. Vo Francúzsku vzniklo vyše 3600 kostolov a kláštorov zasvätených sv. Martinovi. Úctu mu preukazovali tiež v Taliansku, Nemecku, Rakúsku a v Uhorsku. Na Slovensku sú najvýznamnejšie Dóm sv. Martina v Bratislave a Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule a v Podskalí.
