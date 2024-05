Martinskí policajti vlani vybrali na pokutách viac ako 72.000 eur

Martin 30. mája (TASR) - Príslušníci martinskej mestskej polície (MsP) vlani riešili 6866 priestupkov, z toho počas hliadkovej činnosti zistili viac ako 4800 priestupkov. Celkové príjmy mestskej polície za porušovanie predpisov priestupcami dosiahli v roku 2023 spolu 72.442 eur. Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom v bilančnej správe informoval náčelník MsP Martin Milan Bartoš.



Približne 80 percent riešených priestupkov sa týkalo oblasti dopravy. "Statická doprava na území Martina a najmä s ňou súvisiaci parkovací systém spravovaný mestskou akciovou spoločnosťou Turiec by s určitosťou skolabovala bez dennodenného permanentného dohľadu zo strany mestskej polície," skonštatoval v bilančnej správe Bartoš.



Policajti vlani riešili aj viac ako tisícku priestupkov týkajúcich sa porušení rôznych všeobecne záväzných nariadení, ako napríklad o verejnom poriadku, odpadoch či podmienkach držania psov. Policajný náčelník upozornil, že jednou zo základných úloh mestskej polície je ochrana obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia. "V roku 2023 príslušníci mestskej polície vykonali celkom 127 zákrokov priamo smerujúcich k záchrane života a ochrane zdravia osôb," dodal Bartoš.



