Martinskí poslanci schválili úver jeden milión eur

Martin 7. mája (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine schválili na štvrtkovom zasadnutí návrh na prijatie úveru na prevádzkové výdavky vo výške jeden milión eur formou nekomitovaného kontokorentného úveru.



Podľa vedúcej ekonomického odboru Mestského úradu (MsÚ) v Martine Marty Ostrodickej ide o úver v Slovenskej sporiteľni s úrokovou sadzbou vo výške 0,89 % p.a. "Celková suma povoleného prekročenia, ktorú navrhujeme vo výške jeden milión eur, sa neúročí. Úročí sa iba skutočne požičaná suma a iba počas doby, kedy je účet v mínuse. Úver bude vypovedaný v momente, keď sa finančná situácia mesta skonsoliduje a mesto bude opäť mať dostatočnú výšku príjmov. V zmysle doterajšej legislatívy musela byť čerpaná suma kontokorentného úveru splatená k 31. decembru príslušného roka. Aktuálne je vládou schválená výnimka a úver musíme splatiť do 31. decembra 2021. Čo znamená, že v tento deň nesmie byť už na účte evidovaná žiadna požičaná suma," vysvetlila vedúca ekonomického odboru MsÚ.



"Schválenie návrhu na prijatie kontokorentu umožní mestu pružne a okamžite reagovať na prípadné výpadky v príjmoch v nasledujúcich mesiacoch, a tým uspokojiť naozaj iba nevyhnutné potreby výdavkov mesta vo všetkých oblastiach," uviedla Ostrodická.



Hlavný kontrolór mesta Ján Zuberec v stanovisku k dodržaniu podmienok mesta Martin na prijatie návratných zdrojov financovania uviedol, že celková suma dlhu mesta k 31. decembru 2019 dosahovala 18,19 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. "Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov mesta k 31. decembru 2019, dosahovala 3,16 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Na základe prepočtov pri stanovení výšky prijatia návratných zdrojov financovania mesto Martin spĺňa zákonom stanovené podmienky na prijatie kontokorentného úveru vo výške jeden milión eur," skonštatoval Zuberec.



"Vedenie mesta nemá ambíciu prostredníctvom tohto úveru zadlžovať mesto. Toto je len prekrytie určitého obdobia, kedy nebude k dispozícii cash flow. Ak by to hrozilo, musíme znova otvoriť rozpočet a prediskutovať to v MsZ. Bez toho to ďalšej nejde. Toto je skôr poistka, aby mesto mohlo fungovať bez stresu aj voči spoločnostiam, ktoré pre neho vykonávajú rôzne činnosti," povedal primátor Martina Ján Danko.