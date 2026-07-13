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Martinskí poslanci schválili zámer výstavby lanovky na Martinské hole
Nová lanová dráha by mala mať dĺžku dva a pol kilometra s prevýšením 687 metrov.
Autor TASR
Martin 13. júla (TASR) - Martinskí mestskí poslanci na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva schválili investičný zámer výstavby novej kabínkovej lanovky na Martinské hole. Samospráva chce projekt za viac ako 15 miliónov eur financovať aj s použitím nenávratného finančného príspevku (NFP) v aktuálnej výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Navrhnuté uznesenie podporilo 18 z 22 prítomných poslancov.
Poslanci zároveň schválili aj návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z Programu Slovensko v rámci výzvy na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Martin už predloženie projektu do tejto výzvy schválila.
Nová lanová dráha by mala mať dĺžku dva a pol kilometra s prevýšením 687 metrov. Za hodinu by mala prepraviť 950 osôb. Navrhovaná lanovka pozostáva z údolnej a vrcholovej stanice, medzi ktorými je umiestnených 20 podpier pre vedenie dopravného lana.
Projekt kabínkovej lanovky na Martinské hole nie je nový a súkromný investor už v minulosti disponoval nielen projektovou dokumentáciou, ale aj stavebným povolením. Súčasťou schváleného uznesenia je aj schválenie nadobúdacích vlastníckych práv k projektovej dokumentácii a postúpenia práv a povinností zo stavebných a iných súvisiacich povolení za symbolickú jednoeurovú cenu od spoločnosti Pro Ski.
Schválené boli aj majetkovo-právne vzťahy k príslušným pozemkom potrebné na predloženie žiadosti o NFP. Pozemkové spoločenstvo Urbár Martin by na základe budúcej nájomnej zmluvy malo ročne inkasovať za prenájom lesných pozemkov 150.000 eur.
Poslanci zároveň schválili aj návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z Programu Slovensko v rámci výzvy na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Martin už predloženie projektu do tejto výzvy schválila.
Nová lanová dráha by mala mať dĺžku dva a pol kilometra s prevýšením 687 metrov. Za hodinu by mala prepraviť 950 osôb. Navrhovaná lanovka pozostáva z údolnej a vrcholovej stanice, medzi ktorými je umiestnených 20 podpier pre vedenie dopravného lana.
Projekt kabínkovej lanovky na Martinské hole nie je nový a súkromný investor už v minulosti disponoval nielen projektovou dokumentáciou, ale aj stavebným povolením. Súčasťou schváleného uznesenia je aj schválenie nadobúdacích vlastníckych práv k projektovej dokumentácii a postúpenia práv a povinností zo stavebných a iných súvisiacich povolení za symbolickú jednoeurovú cenu od spoločnosti Pro Ski.
Schválené boli aj majetkovo-právne vzťahy k príslušným pozemkom potrebné na predloženie žiadosti o NFP. Pozemkové spoločenstvo Urbár Martin by na základe budúcej nájomnej zmluvy malo ročne inkasovať za prenájom lesných pozemkov 150.000 eur.