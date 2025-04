Martinský festival Dotyky a spojenia bude od 16. do 21. júna

Martin 9. apríla (TASR) - Jubilejný 20. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia sa uskutoční v Martine od 16. do 21. júna. Informovala o tom programová riaditeľka festivalu Monika Michnová. Festival podľa jej slov predstavuje aktuálnu tvorbu profesionálnych činoherných divadiel, tvorbu pre deti a mladé publikum, ako aj tvorbu študentov a študentiek umeleckých škôl.



Ťažiskom festivalu je každoročne Hlavný program. Členovia dramaturgickej rady videli v období od vlaňajšieho apríla do polovice marca tohto roku viac než 90 inscenácií, z ktorých vybrali najinšpiratívnejšiu a umelecky najpodnetnejšiu desiatku. „V programe výrazne prevládajú inscenácie so silným autorským vkladom, a to vrátane vzniku textovej predlohy či scenára. Buď ide o pôvodné adaptácie literárneho diela alebo o autorské inscenácie, ktoré priamo či nepriamo reagujú aj na aktuálne dianie v našej spoločnosti,“ poznamenala Michnová.



Program Pre mladé publikum zostavila divadelná teoretička a kritička Lenka Dzadíková, ktorá odsledovala vyše 25 inscenácií určených pre túto vekovú kategóriu. „Festivalový výber ukazuje, že divadlo pre stredoškolákov nemusí byť vzdelávacie, poučujúce ani varujúce. Môže reflektovať prežívanie náročného obdobia dospievania alebo byť artistné a pozývať na zážitok prekračujúci tradičnú predstavu o divadelnom predstavení,“ uviedla Dzadíková.



Doplnila, že dve inscenácie z programu sú určené deťom zo základných škôl. „Deti rôzneho veku tak môžu na festivale vidieť prieniky umenia performancie, akčnej maľby či nového cirkusu do divadla. Uvidia silu fantázie a hry aj pokusy o utopické svety,“ dodala Dzadíková.



Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú tiež Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.