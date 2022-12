MAS Bebrava dostane od Bánoviec návratnú výpomoc 10 000 eur

Bánovce nad Bebravou 18. decembra (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou poskytne Miestnej akčnej skupine (MAS) Bebrava návratnú finančnú pomoc vo výške 10.000 eur. Odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



MAS Bebrava použije financie z mesta na chod svojej kancelárie, a to do doby, kým nedostane finančné prostriedky zo svojej žiadosti o platbu z Integrovaného regionálneho operačného programu.



Finančnú výpomoc sa MAS zaviazala vrátiť do konca budúceho roka, najneskôr do 20. decembra 2023.