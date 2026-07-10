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Skupina Kopaničiarsky región získa na rozvoj územia takmer dva milióny
PPA s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenili na podporu území miestnych akčných skupín spolu viac ako 166 miliónov eur.
Autor TASR
Myjava 10. júla (TASR) - Miestna akčná skupina (MAS) Kopaničiarsky región získa na rozvoj územia takmer dva milióny eur. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) schválila jej žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci intervencie LEADER zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. TASR o tom informoval Martin Kovanič z MAS.
PPA s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenili na podporu území miestnych akčných skupín spolu viac ako 166 miliónov eur. Podľa PPA žiadosť kopaničiarskeho regiónu splnila všetky podmienky výzvy. Projekt teda schválila v plnej výške oprávnených výdavkov. Na rozvoj územia tak do MAS Kopaničiarsky región smeruje 1.996.823,67 eura. Ďalším krokom bude dokončenie stratégie rozvoja územia.
Následne MAS vyhlási jednotlivé výzvy pre obce, podnikateľov a ďalších žiadateľov o podporu projektov. „V optimistickom scenári je predpokladané dokončenie stratégie odhadované na september 2026. Jej príprava však závisí aj od ďalších usmernení a administratívnych krokov zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, preto sa termín môže posunúť až na záver roka,“ ozrejmil.
Projekty majú byť zamerané napríklad na obnovu verejných priestranstiev, podporu cestovného ruchu, rozvoj miestnych podnikov, komunitných centier, kultúrnych aktivít, budovanie cyklotrás či ďalšie rozvojové zámery.
Kopaničiarska MAS nadviaže na programové obdobie 2014 až 2022, počas ktorého podporila viac ako 60 projektov v celkovej hodnote presahujúcej dva milióny eur. Financie smerovali napríklad na rekonštrukcie kultúrnych domov a ďalších verejných budov, obnovu miestnych komunikácií a chodníkov, budovanie cyklistickej infraštruktúry či športovísk.
PPA s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenili na podporu území miestnych akčných skupín spolu viac ako 166 miliónov eur. Podľa PPA žiadosť kopaničiarskeho regiónu splnila všetky podmienky výzvy. Projekt teda schválila v plnej výške oprávnených výdavkov. Na rozvoj územia tak do MAS Kopaničiarsky región smeruje 1.996.823,67 eura. Ďalším krokom bude dokončenie stratégie rozvoja územia.
Následne MAS vyhlási jednotlivé výzvy pre obce, podnikateľov a ďalších žiadateľov o podporu projektov. „V optimistickom scenári je predpokladané dokončenie stratégie odhadované na september 2026. Jej príprava však závisí aj od ďalších usmernení a administratívnych krokov zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, preto sa termín môže posunúť až na záver roka,“ ozrejmil.
Projekty majú byť zamerané napríklad na obnovu verejných priestranstiev, podporu cestovného ruchu, rozvoj miestnych podnikov, komunitných centier, kultúrnych aktivít, budovanie cyklotrás či ďalšie rozvojové zámery.
Kopaničiarska MAS nadviaže na programové obdobie 2014 až 2022, počas ktorého podporila viac ako 60 projektov v celkovej hodnote presahujúcej dva milióny eur. Financie smerovali napríklad na rekonštrukcie kultúrnych domov a ďalších verejných budov, obnovu miestnych komunikácií a chodníkov, budovanie cyklistickej infraštruktúry či športovísk.