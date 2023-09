MAS Malohont podporí budovanie ubytovacích zariadení v regióne

Hrachovo 11. septembra (TASR) - Miestna akčná skupina (MAS) Malohont vyhlásila výzvu na predkladanie projektov zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacích a rekreačných zariadení v regióne. Na tento účel je vyčlenených takmer 300.000 eur, projekty je možné prihlásiť do 30. októbra. TASR o tom informovala manažérka MAS Malohont Danica Blahová.



"V rámci projektov podporíme výstavbu nových ubytovacích zariadení alebo rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich ubytovacích zariadení či nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenia s kapacitou od piatich do 30 lôžok. Tieto aktivity je možné realizovať len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností," priblížila Blahová. Ako dodala, oprávnené sú aj investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie.



O finančný príspevok vo výške maximálne 30.000 eur, respektíve 100.000 eur na jeden projekt sa môžu uchádzať mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, obhospodarujúce lesy alebo podnikajúce v oblasti chovu rýb. Minimálna výška príspevku je 10.000 eur, intenzita podpory predstavuje 85 percent z celkových oprávnených výdavkov.



"Cieľom výzvy je prispieť k zlepšeniu podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v regióne Gemer-Malohont prostredníctvom investícií do ubytovacích zariadení a doplnkových služieb k nim," vysvetlila Blahová. Projekty je možné podávať do 30. októbra, všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke MAS Malohont.