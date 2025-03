MAS Partnerstvo Južného Novohradu podporila projekty za 1,5 mil. eur

Fiľakovo 16. marca (TASR) - Miestna akčná skupina (MAS) Partnerstvo Južného Novohradu podporila s pomocou európskych zdrojov desiatky projektov za vyše 1,5 milióna eur. Financie tak získali zámery obnovy delovej bašty na hrade Šomoška, výstavby amfiteátra v obci Kalonda či multifunkčného ihriska v Mučíne. TASR o tom informovala manažérka MAS Jana Ťažká.



V roku 2024 MAS vyhlásila hneď niekoľko výziev zameraných na rozvoj južného Novohradu. V rámci výzvy určenej pre investície do vytvárania alebo rozširovania miestnych základných služieb vo vidieckom prostredí bolo podporených päť projektov, medzi nimi napríklad rekonštrukcia domov smútku v Boľkovciach a Šiatorskej Bukovinke či výstavba fitnes ihriska v obci Prša.



Vlani v marci MAS vyhlásila aj dve výzvy na podporu investícií do vytvárania poľnohospodárskych produktov a rozvoja nepoľnohospodárskej činnosti. "Do jednej z výziev sa zapojila spoločnosť podnikajúca v špecializovanej rastlinnej prvovýrobe s dôrazom na udržateľnosť a environmentálnu zodpovednosť. V rámci druhej sa zapojil žiadateľ s projektom rekonštrukcie a výstavby penziónu v meste Fiľakovo, pričom všetky žiadosti boli schválené v sume približne 185.000 eur," priblížila Ťažká.



Sumou viac ako 300.000 eur MAS Partnerstvo Južného Novohradu podporila investície do vytvárania a zlepšovania miestnej infraštruktúry. Financie na rekonštrukciu chodníkov získali obce Boľkovce, Veľké Dravce, Pleš, Ratka a mesto Fiľakovo. Vyhlásená bola tiež výzva na investície do rekreačnej či turistickej infraštruktúry, dotácie z európskych zdrojov boli poskytnuté na rekonštrukciu náučného chodníka v Kalonde či obnovu podlahy v delovej bašte hradu Šomoška.



Výzvu na malé infraštruktúrne projekty financovanú z európskych zdrojov vyhlásila MAS aj v januári tohto roka, žiadosti na rekonštrukciu ciest a chodníkov v celkovej sume takmer 300.000 eur predložili štyri samosprávy. "V prípade, ak aj tieto žiadosti budú vyhodnotené ako úspešné, môžeme skonštatovať, že v rámci činnosti MAS bolo schválených 50 projektov v celkovom objeme viac ako 1.860.000 eur," dodala Ťažká.