MAS Pro Tatry zrealizovala za sedem rokov 43 projektov
MAS fungujú vo všetkých krajinách Európskej únie a pracujú na princípoch LEADER - prepojenie medzi aktivitami rozvoja vidieckeho hospodárstva.
Veľká Lomnica 3. novembra (TASR) - Miestna akčná skupina (MAS) Pro Tatry so sídlom vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok) zrealizovala v regióne desiatky projektov za takmer 2,5 milióna eur. Činnosť verejno-súkromného partnerstva ocenil aj podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak. Vďaka tomu podporili projekty v 15 členských obciach.
„Výsledkom je viac ako 2,48 milióna eur z Programu rozvoja vidieka a programu IROP z európskych fondov v období od roku 2019 do 2025, ktoré sa premenili na nové chodníky, cesty, zastávky, detské ihriská, lávky, zrekonštruované objekty a podobne. Časť sumy pomohla malým podnikateľom a farmárom inovovať technológie,“ podotkol Bieľak.
Do verejného sektora pritom putovalo viac ako 1,5 milióna eur a 39 percent prostriedkov investovali do súkromného sektora. Všetky zrealizované projekty podľa Bieľaka poslúžia nielen ako informačný prehľad, ale aj ako inšpirácia pri plánovaní projektov v novom programovacom období. „Obrovskou výhodou je, že samotná MAS rozhoduje o výbere konkrétnych projektov na základe stratégie, ktorú si vypracovala a ktorú jej schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, respektíve Pôdohospodárska platobná agentúra,“ dodal Bieľak.
Obciam, mestám, malým a stredným podnikateľom v nich žijúcich sa s pomocou dotácií podarilo realizovať 43 projektov. Okrem iného vďaka činnosti MAS zrekonštruovali autobusovú zastávku v Liptovskej Tepličke, cestu vo Veľkom Slavkove, zrealizovali sa viaceré projekty vo Vysokých Tatrách a nedávno vybudovali aj workoutové ihrisko vo Veľkej Lomnici.
„Zhodli sme sa, že napriek ťažkostiam a zdržaniam pri rozbehu programovacieho obdobia tieto peniaze, ktoré vo forme podpory projektov cez nenávratné finančné príspevky prišli do regiónu, nie sú malé a stálo to za to,“ skonštatoval manažér kancelárie MAS Ladislav Sisák.
„Čaká nás nové programové obdobie v rámci Programu rozvoja vidieka, čo je nová príležitosť získať porovnateľný objem financií a rozhodovať o ich použití na obdobné projekty v rokoch 2026 - 2029,“ upozornil Bieľak. Slovenské MAS musia teraz znova požiadať o štatút pre ďalšie programovacie obdobie. Termín podania žiadostí je do 16. februára 2026. „Ak znova získame štatút MAS, vo vyhlasovaní výziev pre región budeme pokračovať. K podpisu zmluvy o poskytnutí príspevku v prípade udelenia štatútu môže potom dôjsť v rôznej časti roka, od marca do decembra 2026. Našou úlohou bude prežiť toto prechodné obdobie, keď chod a prevádzka MAS nebudú môcť byť financované z projektových zdrojov,“ uzatvára skupina Pro Tatry.
