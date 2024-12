V Žiarskej kotline schválili projekty vo výške takmer 960-tisíc eur

Žiar nad Hronom 27. decembra (TASR) - Miestna akčná skupina (MAS) Občianske združenie Žiarska kotlina v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) Nitra schválila do konca novembra z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 - 2022 celkom 37 projektov vo výške takmer 960.000 eur.



Ako informovala MAS Žiarska kotlina, išlo celkom o 34 projektov miest a obcí a tri projekty pre podnikateľov. Na schválenie PPA čaká ďalších 17 projektov obcí vo výške takmer 500.000 eur a jeden podnikateľský projekt vo výške 55.000 eur.



Do územia miestnej akčnej skupiny patrí 34 obcí z okresu Žiar nad Hronom, o nenávratný finančný príspevok (NFP) tak mohli požiadať samotné obce, ako aj podnikatelia z územia MAS. Maximálna výška NFP pre obce a mestá je do výšky 37.000 eur a pre poľnohospodárov 100.000 eur.



Projekty z PRV sú rozdelené do troch opatrení. V rámci nich boli podporené projekty zamerané na výstavbu alebo rekonštrukciu detských ihrísk, domov smútku a miestnych komunikácií, výstavbu tržnice, nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie či na nákup strojov v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe.