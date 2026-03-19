Masariková: K vyššiemu počtu turistov môže pomôcť letecká doprava
Autor TASR
Detva 19. marca (TASR) - Počet zahraničných turistov na Slovensku sa v súčasnosti dostal na čísla návštevnosti, ktoré boli v našej krajine pred pandémiou nového koronavírusu. Prispieť k vyššiemu počtu turistov môže pomôcť rozvoj leteckej dopravy. Na tlačovej konferencii v Látkach v Detvianskom okrese o tom informovala prezidentka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Ľudmila Masariková.
Aby ľudia zo zahraničia trávili viac času na Slovensku je podľa nej dôležité vytvoriť im pestrý program. Ten by ich mohol motivovať a ich pobyt by trval dlhšie. Spomenula, že to môžu byť historické miesta, príroda, gastronómia, trasy pre cyklistov i kúpele.
Slovensko je podľa nej zatiaľ neobjavenou krajinou. Podotkla, že v posledných týždňoch mu pomáha geopolitická situácia. „Európa sa stáva destináciou pre bezpečnejšie cestovanie a už teraz vidíme zvýšený záujem o trávenie času na Slovensku,“ zdôraznila s tým, že pobyt zahraničných turistov na Slovensku nie je už iba o kvalitnom ubytovaní. K dispozícii majú lokálne jedlá a produkty, ochutnávanie remeselného piva a vína. Čo však podľa prezidentky chýba, je cestná infraštruktúra. Zhrnula, že prínosom by bolo plynulé spojenie medzi Bratislavou a Košicami nielen pre lietadlá, ale aj pre autobusy a autá. „Chýba aj prepojenie jednotlivých podnikateľov a ich vzájomná spolupráca,“ pripustila.
Predsedníčka Slovenskej asociácie sprievodcov cestovného ruchu Dagmar Gubová doplnila, že im chýbajú sprievodcovia s vybranými cudzími jazykmi. „Angličtiny je dosť, k dispozícii však nie je nemčina. Získať nemecky hovoriaceho sprievodcu je problém. To isté platí napríklad o fínskom či holandskom jazyku,“ potvrdila s tým, že by privítali aj čínštinu. „Čínski turisti sú veľmi zaujímavým segmentom aj pre sprievodcov,“ konštatovala.
Dodala, že zlú reklamu robia Slovensku filmy natočené v 90. rokoch minulého roka. Uviedla, že niektorí cudzinci majú v takom zmysle predstavu o Slovensku aj v súčasnosti. Návštevnosť krajiny nemusí byť podľa nej len o konkrétnych miestach ako sú Alpy alebo Viedeň. „Česi si vymysleli rok českého baroka, my by sme napríklad mohli vymyslieť rok slovenských hradov. To, čo máme my, majú aj iné krajiny. Majú však lepšiu prezentáciu krajiny,“ uzavrela.
