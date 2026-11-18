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Maskovaný páchateľ prepadol herňu v Hlohovci, odniesol si tisíce eur
K lúpeži došlo približne o 1.30 h. Neznámy maskovaný muž podľa doterajších zistení namieril predmet pripomínajúci strelnú zbraň na oblasť nôh zamestnankyne a opakovane sa jej vyhrážal.
Autor TASR
Hlohovec 18. novembra (TASR) - Maskovaný páchateľ prepadol v noci na stredu jednu z herných prevádzok v Hlohovci. Od zamestnankyne pod hrozbou predmetu pripomínajúcim krátku strelnú zbraň žiadal peniaze. Z prevádzky si odniesol približne 6000 eur. K zraneniu osôb nedošlo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Ako uviedla, k lúpeži došlo približne o 1.30 h. Neznámy maskovaný muž podľa doterajších zistení namieril predmet pripomínajúci strelnú zbraň na oblasť nôh zamestnankyne a opakovane sa jej vyhrážal. Žiadal od nej peniaze, ktoré mu vydala. Následne z miesta odišiel na neznáme miesto.
„Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. Vzhľadom na stále prebiehajúce prvotné procesné úkony nie je možné v tomto štádiu vyšetrovania poskytnúť viac informácií,“ ozrejmila.
Ako uviedla, k lúpeži došlo približne o 1.30 h. Neznámy maskovaný muž podľa doterajších zistení namieril predmet pripomínajúci strelnú zbraň na oblasť nôh zamestnankyne a opakovane sa jej vyhrážal. Žiadal od nej peniaze, ktoré mu vydala. Následne z miesta odišiel na neznáme miesto.
„Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. Vzhľadom na stále prebiehajúce prvotné procesné úkony nie je možné v tomto štádiu vyšetrovania poskytnúť viac informácií,“ ozrejmila.