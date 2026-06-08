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Máte doma bazén? Vodári pripomínajú tieto pravidlá
Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám tlakových pomerov vo vodovodnej sieti.
Autor TASR
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Bratislava 8. júna (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) opätovne pripomína, že aj napúšťanie bazénov má svoje pravidlá. Nevhodný spôsob ich napúšťania totiž môže spôsobiť pokles tlaku vody alebo dočasné obmedzenia v jej dodávke. Občanov preto aj tento rok vyzýva na zodpovedný prístup.
„Zákazníkom, ktorí sa rozhodnú napustiť bazén z verejného vodovodu, odporúčame, aby si na napúšťanie zvolili správny čas a vhodný postup,“ zdôrazňuje hovorca BVS Matúš Stračiak.
Pri napúšťaní bazénov z verejného vodovodu, a to najmä v čase tropických teplôt, je podľa neho nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá, aby sa predišlo problémom v distribučnej sieti a zhoršeniu kvality vody. Verejný vodovod totiž nie je primárne dimenzovaný na napúšťanie bazénov. Ide teda o mimoriadny odber, ktorý môže ovplyvniť nielen plynulosť zásobovania pitnou vodou.
Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám tlakových pomerov vo vodovodnej sieti. Tie spôsobujú uvoľňovanie inkrustov, teda nánosov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Následkom toho môže byť zakalenie vody, v niektorých prípadoch aj pokles tlaku, ktorý pocítia nielen jednotliví odberatelia, ale aj širšie okolie.
BVS preto zákazníkom odporúča napúšťať vodu do bazéna postupne, pomaly a najmä mimo odberovej špičky. Ideálne je to v noci medzi 21.00 a 5.00 h. Za najlepšie považujú vodárne aj rozložiť si napúšťanie na viac dní, čím je možné tiež eliminovať pravdepodobnosť, že v rovnakom čase budú napúšťať bazény aj ďalší odberatelia. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré majú za následok zhoršenie senzorických vlastností vody.
„Dodržiavaním týchto odporúčaní odberatelia prispejú k zachovaniu kvality vody a stabilného zásobovania v celej vodovodnej sieti,“ podotkol Stračiak.
„Zákazníkom, ktorí sa rozhodnú napustiť bazén z verejného vodovodu, odporúčame, aby si na napúšťanie zvolili správny čas a vhodný postup,“ zdôrazňuje hovorca BVS Matúš Stračiak.
Pri napúšťaní bazénov z verejného vodovodu, a to najmä v čase tropických teplôt, je podľa neho nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá, aby sa predišlo problémom v distribučnej sieti a zhoršeniu kvality vody. Verejný vodovod totiž nie je primárne dimenzovaný na napúšťanie bazénov. Ide teda o mimoriadny odber, ktorý môže ovplyvniť nielen plynulosť zásobovania pitnou vodou.
Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám tlakových pomerov vo vodovodnej sieti. Tie spôsobujú uvoľňovanie inkrustov, teda nánosov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Následkom toho môže byť zakalenie vody, v niektorých prípadoch aj pokles tlaku, ktorý pocítia nielen jednotliví odberatelia, ale aj širšie okolie.
BVS preto zákazníkom odporúča napúšťať vodu do bazéna postupne, pomaly a najmä mimo odberovej špičky. Ideálne je to v noci medzi 21.00 a 5.00 h. Za najlepšie považujú vodárne aj rozložiť si napúšťanie na viac dní, čím je možné tiež eliminovať pravdepodobnosť, že v rovnakom čase budú napúšťať bazény aj ďalší odberatelia. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré majú za následok zhoršenie senzorických vlastností vody.
„Dodržiavaním týchto odporúčaní odberatelia prispejú k zachovaniu kvality vody a stabilného zásobovania v celej vodovodnej sieti,“ podotkol Stračiak.