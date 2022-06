Matejovčania vo svojej časti nechcú centrum na zhodnotenie odpadu

Poprad 21. júna (TASR) - Obyvatelia mestskej časti Matejovce v Poprade nechcú v blízkostí svojich obydlí centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ). Viackrát to investorovi, ktorým je v spolupráci s SPP spoločnosť Brantner, zopakovali na pondelkovom (20. 6.) stretnutí na mestskom úrade. Zástupcovia firmy sa občanov snažili presvedčiť o benefitoch projektu aj napriek tomu, že žiadosť o zmenu územného plánu v lokalite po kritike verejnosti primátor Popradu Anton Danko stiahol.



Obchodný riaditeľ pre strategický rozvoj a inovácie Brantner Poprad Peter Pajerchin sa na stretnutí snažil vysvetliť zle a mylne interpretované informácie. "V žiadnom prípade nejde o skládku, boli sme len na začiatku procesu a obyvatelia by mali možnosť sa k projektu vyjadriť, napríklad pri posudzovaní EIA," uviedol Pajerchin s tým, že zvažovali viacero lokalít od Liptovského Mikuláša až po Starú Ľubovňu. Ako schodné sa ukázali práve Matejovce a neďaleká obec Gánovce, ktorá už má pripravený na tento zámer aj územný plán.



Pajerchin upozornil, že od roku 2023 už nebude možné skládkovať neupravený komunálny odpad a od roku 2027 ani papier a plasty. Zmena v zhodnocovaní odpadu je preto podľa neho nutná. "CEBZ ponúka spracovanie bioodpadu od triedenia cez úpravu až po spracovanie. Prináša princípy cirkulárnej technológie, s cieľom získať recyklovateľné zložky a ďalej ich využívať a zhodnocovať. Ide o výrobu biokompostu a biometánu, ktorý podporí využitie obnoviteľných zdrojov vo výrobe tepla alebo v doprave," objasnil Pajerchin. Dodal, že centrum je založené na procese tzv. suchej fermentácie, ktorá pracuje s tuhšou zložkou a menším množstvom vody.



Zároveň obyvateľov ubezpečil, že odpad nebudú skládkovať, ale hneď po dovezení ho spracujú. Dodal, že autá nebudú chodiť cez mestskú časť, ale obchádzkovou trasou a po novovybudovanej komunikácii. Všetky haly, postavené v rámci areálu na ploche tri až štyri hektáre, majú byť kompletne uzatvorené a ventilované biofiltrom, ktorý redukuje zápach. "Len vzduchotechnika bude stáť 1,5 milióna eur," zdôraznil Pajerchin s tým, že podobné centrum sa zrealizuje v Martine či v Nových Zámkoch.



Obyvatelia na stretnutí skonštatovali, že projekt ako taký nevnímajú negatívne, nechcú ho však len pár desiatok metrov od domov. Okrem iného sa obávajú zápachu, hluku a tiež zvýšeného počtu áut. Je predpoklad, že denne privezie odpad do centra z celého regiónu približne 50 áut. "Okrem toho je tam aj riziko výbuchu, jednoducho my to pri našich domoch nechceme," uviedla jedna z prítomných občanov. Upozornila, že obyvatelia už susedia s priemyselným parkom, čo ich bývanie dosť znehodnocuje. "Keď tam pribudne ďalšia hala, my tu budeme ako v takom priemyselnom skanzene," dodala ďalšia z prítomných.



Územný plán v lokalite sa bude môcť meniť najskôr až o pol roka. Primátor upozornil, že pri procese došlo k dvom chybám, lokalita bola zle graficky zakreslená na mape a v textovej časti sa omylom vypustilo slovíčko "nie". "Išlo by o zhodnotenie nie nebezpečného odpadu, ide o prínosný projekt. V tomto smere však zlyhala komunikácia investora aj mestského úradu. Celý proces je tak uzavretý," skonštatoval Danko.