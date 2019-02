Otužilci sa v sobotu (23.2.) stretnú v rekreačnej oblasti Dobrá s myšlienkou pomôcť 18-ročnej Vranovčanke Bibke.

Kvakovce 22. februára (TASR) - Matejské borenie ľadu na Domaši bude mať charitatívny účel. Otužilci sa v sobotu (23.2.) stretnú v rekreačnej oblasti Dobrá s myšlienkou pomôcť 18-ročnej Vranovčanke Bibke.



Tá sa v januári 2017 dostala do kolízie so smetiarskym autom. "Výsledkom tohto nešťastného momentu bolo 27 zlomenín a sympatická študentka sa, okrem iného, ocitla v bdelej kóme. Pozitívne naladená mladá baba však s podporou rodiny a najbližších zabojovala. Mama Marcela kvôli dcére vystúpila z práce a spolu robia úžasné pokroky," priblížil zakladateľ občianskeho združenia (OZ) Ľadoborci Slovensko Michal Lakatoš s tým, že práve mentálna sila Bibky a jej okolia nenechala chladnými ani ich členov.



Motto ich združenia nesie v sebe totiž podľa jeho ďalších slov oveľa viac ako len pozvánku na otužovanie a zdravý životný štýl. "V prenesenom význame znamená aj návod, ako prekonávať bariéry a prekážky," ozrejmil. Pridržiavajúc sa tejto filozofie spojili členovia tohto občianskeho združenia tradičné podujatie Matejské borenie s charitatívnym posolstvom. Vyhlásili verejnú zbierku, ktorej výťažok venujú mladej Vranovčanke na pokrytie nákladov spojených s náročnou rehabilitáciou. Uskutoční sa nielen na uvedenom podujatí, verejnosť môže prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou aj na osobitný účet OZ do 25. februára 2019.



"Bibka chce na sebe veľmi pracovať. Veľmi by sa chcela postaviť na vlastné nohy, no ona nemôže. Nemôže sama. Musí sa spoliehať na pomoc dobrých ľudí. Bez ich pomoci jednoducho ani jej obrovská vôľa, sebazaprenie a trpezlivosť nestačí. Bez odbornej pomoci sa nepohne z miesta. A bez dobrých ľudí sa jej nedostane potrebná odborná pomoc," uzavrel Lakatoš.