Materiálovotechnologická fakulta STU si pripomenula výročie založenia
Slávnostnú akadémiu otvoril príhovorom dekan MTF STU Miloš Čambál.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (MTF STU) so sídlom v Trnave si vo štvrtok (28. 5.) pripomenula 40. výročie založenia slávnostnou akadémiou za účasti vedení univerzity a fakulty, akademickej obce, partnerov a významných absolventov fakulty a pozvaných hostí z akademického i priemyselného prostredia. MTF STU počas štyroch desaťročí vychovala viac ako 28.000 absolventov a v roku 2025 sa stala najlepšie hodnotenou fakultou na Slovensku z pohľadu atraktivity absolventov pre zamestnávateľov. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
Slávnostnú akadémiu otvoril príhovorom dekan MTF STU Miloš Čambál. Pripomenul kľúčové míľniky štyroch desaťročí budovania modernej technickej fakulty, pričom vyzdvihol otvorenie prvého univerzitného vedeckého parku na Slovensku v roku 2015 i sústredenie všetkých činností fakulty do jedného kampusu. Zdôraznil jej význam pre slovenský priemysel, výskum a technické vzdelávanie, i silné väzby fakulty s praxou a partnermi doma i v zahraničí.
„Pôvodný zámer, na ktorom bol postavený základný kameň našej fakulty - univerzálnosť absolventov pri zachovaní špecializácie alebo ich špecializácia pri zachovaní flexibility - sa darí napĺňať. Oficiálne to potvrdili aj zamestnávatelia, ktorí v roku 2025 vyhlásili absolventov MTF za najžiadanejších na trhu práce,“ uviedol Čambál.
Na dekana nadviazal rektor STU Maximilián Strémy, ktorý je sám absolventom a bývalým prodekanom MTF STU. Ocenil dlhodobé postavenie fakulty na popredných priečkach z pohľadu kvality vysokoškolského vzdelávania a jej prínos v oblasti inovácií, výskumu a spolupráce s priemyselným sektorom.
„Môžeme byť právom hrdí na výsledky, ktoré má fakulta za sebou. Stala sa rešpektovaným pracoviskom s pevným postavením v oblasti technického vzdelávania, aplikovaného výskumu a spolupráce s priemyslom, podieľa sa na riešení konkrétnych technologických a inovačných výziev. Vďaka tomu si jej absolventi nachádzajú uplatnenie v profesiách, ktoré majú budúcnosť a vysokú spoločenskú hodnotu,“ povedal rektor STU.
Súčasťou programu bolo slávnostné udeľovanie pamätných medailí. Ocenenia získalo celkovo 40 významných osobností a inštitúcií, ktoré dlhodobo s fakultou spolupracujú, podporujú ju a šíria dobré meno MTF STU. Ocenenia dekan Miloš Čambál odovzdal bývalým dekanom MTF STU Oliverovi Moravčíkovi a Jozefovi Peterkovi, bývalým zamestnancom, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj jednotlivých pracovísk, partnerským fakultám zo Slovenska a Českej republiky, fakultám STU, predstaviteľom územnej samosprávy, priemyselným partnerom a významným absolventom fakulty.
Na podujatí nechýbali predstavitelia samosprávy vrátane predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a zástupkyne primátora mesta Trnava Evy Nemčovskej, zástupcovia významných priemyselných partnerov a úspešní absolventi fakulty.
