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Materská škola na Ulici M.R. Štefánika v Detve oslávila 50. výročie
Pri príležitosti 50. výročia škôlky v novembri tohto roka zorganizovali v jej priestoroch program.
Autor TASR
Detva 10. novembra (TASR) - Materská škola (MŠ) na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve oslávila 50. výročie vzniku. Spolu s detskými jasľami začala fungovať 1. septembra 1976. Dostala označenie ako piata materská škola, ktoré pod Poľanou používajú dodnes. TASR o tom informovala súčasná učiteľka Iveta Marcineková.
Najsilnejšími stránkami zariadenia so 169 deťmi v siedmich triedach sú podľa nej zdravie, pohyb, človek a príroda. Zapojení sú do environmentálneho projektu. „Cieľom je, aby deti čo najviac času trávili vonku. Učíme ich, že sa to dá v každom počasí. Organizujeme aj turistické vychádzky,“ objasnila. V súčasnosti sa v rámci programu zaoberajú odpadom. „Separujeme a znižujeme množstvo smetí, ktoré vytvoríme v triedach,“ podotkla. Zdôraznila, že výzvou do ďalších rokov je pokračovanie v inklúzii. V súčasnosti majú 15 učiteliek i asistentky, detí so špeciálnymi potrebami je približne 20.
Pri príležitosti 50. výročia škôlky v novembri tohto roka zorganizovali v jej priestoroch program. Vystúpili v ňom žiaci, pripravili i videoprojekciu a fotografie z histórie a zo súčasnosti. Medzi hosťami boli viaceré bývalé učiteľky, ktoré stáli pri vzniku škôlky, rodičia pôsobiaci v radách, vedenie mesta Detva i bývalí absolventi.
Na oslave sa zúčastnila aj prvá riaditeľka tejto MŠ, 82-ročná Eva Tannhauserová. Pripomenula, že pred rokmi pri zariaďovaní pomáhali učiteľky, sestry z detských jaslí, kuchárky, upratovačky a učni z detvianskeho odborného učilištia. Skladali nábytok, stoly, stoličky i postele pre deti. Zapojili sa aj rodičia. „Šili záclony i závesy, z ich strany sme cítili veľkú pomoc a ochotu. Po učebné pomôcky sme chodili do Banskej Bystrice. Technické služby z Detvy nám požičali auto a doviezli všetko potrebné,“ zhrnula s tým, že koberce z obchodov nosili na dvojkolesových kárach. Zabezpečili aj kroje, ktoré pre škôlkarov na kultúrne podujatia ušili v detvianskej ľudovej dielni. V roku 1976 mali 120 detí v MŠ s ôsmimi učiteľkami a 35 v detských jasliach so šiestimi sestričkami. Personál tvorilo 22 žien, medzi nimi aj upratovačky a kuchárky. Jasle zanikli v roku 1996.
Najsilnejšími stránkami zariadenia so 169 deťmi v siedmich triedach sú podľa nej zdravie, pohyb, človek a príroda. Zapojení sú do environmentálneho projektu. „Cieľom je, aby deti čo najviac času trávili vonku. Učíme ich, že sa to dá v každom počasí. Organizujeme aj turistické vychádzky,“ objasnila. V súčasnosti sa v rámci programu zaoberajú odpadom. „Separujeme a znižujeme množstvo smetí, ktoré vytvoríme v triedach,“ podotkla. Zdôraznila, že výzvou do ďalších rokov je pokračovanie v inklúzii. V súčasnosti majú 15 učiteliek i asistentky, detí so špeciálnymi potrebami je približne 20.
Pri príležitosti 50. výročia škôlky v novembri tohto roka zorganizovali v jej priestoroch program. Vystúpili v ňom žiaci, pripravili i videoprojekciu a fotografie z histórie a zo súčasnosti. Medzi hosťami boli viaceré bývalé učiteľky, ktoré stáli pri vzniku škôlky, rodičia pôsobiaci v radách, vedenie mesta Detva i bývalí absolventi.
Na oslave sa zúčastnila aj prvá riaditeľka tejto MŠ, 82-ročná Eva Tannhauserová. Pripomenula, že pred rokmi pri zariaďovaní pomáhali učiteľky, sestry z detských jaslí, kuchárky, upratovačky a učni z detvianskeho odborného učilištia. Skladali nábytok, stoly, stoličky i postele pre deti. Zapojili sa aj rodičia. „Šili záclony i závesy, z ich strany sme cítili veľkú pomoc a ochotu. Po učebné pomôcky sme chodili do Banskej Bystrice. Technické služby z Detvy nám požičali auto a doviezli všetko potrebné,“ zhrnula s tým, že koberce z obchodov nosili na dvojkolesových kárach. Zabezpečili aj kroje, ktoré pre škôlkarov na kultúrne podujatia ušili v detvianskej ľudovej dielni. V roku 1976 mali 120 detí v MŠ s ôsmimi učiteľkami a 35 v detských jasliach so šiestimi sestričkami. Personál tvorilo 22 žien, medzi nimi aj upratovačky a kuchárky. Jasle zanikli v roku 1996.