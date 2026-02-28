< sekcia Regióny
Materská škola v Handlovej prejde komplexnou rekonštrukciou
Hovorkyňa mesta pripomenula, že elokované pracovisko sa nachádza na najväčšom sídlisku v Handlovej a navštevuje ho najviac detí.
Autor TASR
Handlová 28. februára (TASR) - Elokované pracovisko Materskej školy (MŠ) na Morovnianskej ceste v Handlovej prejde komplexnou rekonštrukciou. Na obnovu objektu škôlky, ktorá prinesie zvýšenie jeho energetickej efektívnosti, získala samospráva z fondov Európskej únie viac ako 400.000 eur, zvyšnú časť celkovej investície vo výške takmer 1,8 milióna eur dofinancuje z úverových zdrojov. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.
Hovorkyňa mesta Jana Paulínyová pripomenula, že elokované pracovisko sa nachádza na najväčšom sídlisku v Handlovej a navštevuje ho najviac detí. „O zabezpečenie zdrojov na jeho komplexnú rekonštrukciu sa mesto snaží už od roku 2015. Tentoraz bola žiadosť úspešná, pričom však pokrýva náklady vo výške viac ako 400.000 eur,“ spomenula Paulínyová.
Dôležité podľa nej je, aby sa škôlka zrekonštruovala v celom svojom rozsahu, keďže pomaly prestáva spĺňať i hygienické štandardy, ktoré sú potrebné pre predprimárne vzdelávanie. „Mestu ministerstvo pridelilo prostriedky v plnej výške, akú žiadalo. Do projektu totiž vstupovala premenná v podobe hodnoty za peniaze, ale my sme už vopred chceli, aby bola škôlka komplexne zrekonštruovaná. Viac ako 400.000 eur, ktoré mesto dostalo, by na celkovú rekonštrukciu nestačilo, preto poslanecký zbor rozhodol o dofinancovaní zdrojov z úveru. Ten schválil v minulom roku vo výške troch miliónov eur,“ priblížila.
Predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu objektu predstavujú 2.152.007,81 eura, radnica získala nenávratný finančný príspevok z Fondu na spravodlivú transformáciu vo výške 431.349,62 eura, z toho 71.880 eur je určených na refundáciu nákladov na projektovú dokumentáciu. Neoprávnené výdavky sú vo výške 6983,64 eura. Z úverových zdrojov dá mesto na rekonštrukciu 1.792.538,19 eura. Presnú sumu financovania zo strany mesta určí verejné obstarávanie, ktoré už radnica vyhlásila.
Projekt prinesie zníženie energetickej náročnosti objektu, počíta so zateplením budov, s rekonštrukciou interiéru a vnútorných rozvodov, novým oplotením. Súčasťou rekonštrukcie bude i zmena vnútornej dispozície objektu, výmena vnútornej elektroinštalácie, vnútorných svietidiel a zásuviek, radiátorov a hydraulického vyregulovania systému, potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie. Mesto zabezpečí i nové zdravotechnické predmety, úpravu a návrh nových spevnených plôch, úpravu povrchového odvedenia dažďovej vody a debarierizáciu detských pavilónov.
Samospráva pri projekte počítala s viacerými alternatívami, opierala sa pritom aj o analýzu, ktorú si dala vypracovať. Rekonštrukciu chce zabezpečiť postupne. „Keďže má škôlka päť pavilónov, vieme deti popresúvať. Inou alternatívou bolo rozdeliť deti po ďalších elokovaných pracoviskách, ale analýza nám povedala, že kapacitne to jednoducho nie je možné, lebo by sme stále nemali kde umiestniť viac ako 60 detí,“ dodala hovorkyňa mesta.
Hovorkyňa mesta Jana Paulínyová pripomenula, že elokované pracovisko sa nachádza na najväčšom sídlisku v Handlovej a navštevuje ho najviac detí. „O zabezpečenie zdrojov na jeho komplexnú rekonštrukciu sa mesto snaží už od roku 2015. Tentoraz bola žiadosť úspešná, pričom však pokrýva náklady vo výške viac ako 400.000 eur,“ spomenula Paulínyová.
Dôležité podľa nej je, aby sa škôlka zrekonštruovala v celom svojom rozsahu, keďže pomaly prestáva spĺňať i hygienické štandardy, ktoré sú potrebné pre predprimárne vzdelávanie. „Mestu ministerstvo pridelilo prostriedky v plnej výške, akú žiadalo. Do projektu totiž vstupovala premenná v podobe hodnoty za peniaze, ale my sme už vopred chceli, aby bola škôlka komplexne zrekonštruovaná. Viac ako 400.000 eur, ktoré mesto dostalo, by na celkovú rekonštrukciu nestačilo, preto poslanecký zbor rozhodol o dofinancovaní zdrojov z úveru. Ten schválil v minulom roku vo výške troch miliónov eur,“ priblížila.
Predpokladané náklady na komplexnú rekonštrukciu objektu predstavujú 2.152.007,81 eura, radnica získala nenávratný finančný príspevok z Fondu na spravodlivú transformáciu vo výške 431.349,62 eura, z toho 71.880 eur je určených na refundáciu nákladov na projektovú dokumentáciu. Neoprávnené výdavky sú vo výške 6983,64 eura. Z úverových zdrojov dá mesto na rekonštrukciu 1.792.538,19 eura. Presnú sumu financovania zo strany mesta určí verejné obstarávanie, ktoré už radnica vyhlásila.
Projekt prinesie zníženie energetickej náročnosti objektu, počíta so zateplením budov, s rekonštrukciou interiéru a vnútorných rozvodov, novým oplotením. Súčasťou rekonštrukcie bude i zmena vnútornej dispozície objektu, výmena vnútornej elektroinštalácie, vnútorných svietidiel a zásuviek, radiátorov a hydraulického vyregulovania systému, potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie. Mesto zabezpečí i nové zdravotechnické predmety, úpravu a návrh nových spevnených plôch, úpravu povrchového odvedenia dažďovej vody a debarierizáciu detských pavilónov.
Samospráva pri projekte počítala s viacerými alternatívami, opierala sa pritom aj o analýzu, ktorú si dala vypracovať. Rekonštrukciu chce zabezpečiť postupne. „Keďže má škôlka päť pavilónov, vieme deti popresúvať. Inou alternatívou bolo rozdeliť deti po ďalších elokovaných pracoviskách, ale analýza nám povedala, že kapacitne to jednoducho nie je možné, lebo by sme stále nemali kde umiestniť viac ako 60 detí,“ dodala hovorkyňa mesta.