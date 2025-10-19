< sekcia Regióny
Materská škola v Komárne by mala prejsť rozsiahlou rekonštrukciou
Autor TASR
Komárno 19. októbra (TASR) - Mesto Komárno pripravuje prestavbu Materskej školy na Lodnej ulici. Od modernizácie očakáva zvýšenie energetickej hospodárnosti budov materskej školy, informovala radnica.
Celkový rozpočet projektu je 1,61 milióna eur. Financie plánuje samospráva získať z Programu Slovensko 2021 - 2027. Podanie projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 550.000 eur schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Komárne. Financovanie projektu bude zahrnuté do kapitálových výdavkov mesta medzi prioritné investície na rok 2026.
Ako vyplýva z projektu rekonštrukcie objektov, po vyprázdnení pavilónu H materskej školy sa musí prioritne vyriešiť problém statických porúch konštrukcií. Samotná rekonštrukcia sa začne po odstránení príčiny statických porúch. Pozostávať bude z rekonštrukcie plochých striech, dispozičných zmien v pavilóne H, zateplenia fasády s novou povrchovou úpravou. Súčasťou prác bude aj výmena všetkých okien, dverí a zasklených stien na fasáde.
V rámci rekonštrukcie budú vymenené elektroinštalačné rozvody a svietidlá, zdravotechnické rozvody a rozvody ústredného vykurovania s radiátormi, vzduchotechnika, navrhovaná je aj fotovoltika. Modernizácia bude zahŕňať aj vnútorné povrchové úpravy stien, podláh, dverí či obnovu hygienických priestorov a debarierizáciu troch pavilónov objektu.
