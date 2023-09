Materská škola v Porube má nové kúpeľne i vykurovanie

Poruba 17. septembra (TASR) - Obdobie letných prázdnin využila obec Poruba v okrese Prievidza na rekonštrukciu miestnej materskej školy (MŠ). Deti a zamestnanci tam majú k dispozícii vynovené toalety, výmenou prešli i kotle.



Samospráva počas leta zabezpečila kompletnú rekonštrukciu kotolne v MŠ a v jedálni. "Od roku 1997, keď bol do budovy zapojený plyn, tam neprebehla žiadna rekonštrukcia a kotolňa bola na hrane životnosti," spomenul starosta Tomáš Tóth.



Obci sa podľa neho podarilo vymeniť existujúce kotly za kondenzačné úsporné s tým, že je tam aj nové riadenie a riadiaca jednotka, ktoré zabezpečia inteligentné fungovanie pri vykurovaní priestorov a obec tak dokáže kúrenie spúšťať aj cez aplikáciu.



Rekonštrukciou prešli i kúpeľne a toalety v oboch triedach. "Od roku 1985, keď bola stavba odovzdaná do užívania, v tejto časti neprebehla žiadna rekonštrukcia. Išli sme kompletne od základov, menili sme všetky rozvody vody, kúrenia a odpadových vôd," priblížil Tóth.



Do rekonštrukcie kotolne podľa neho samospráva investovala 12.000 eur, do rekonštrukcie kúpeľní 59.000 eur. Náklady hradila z rozpočtu obce a dotácií.