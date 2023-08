Materská škola vo Veľkom Šariši bude mať kapacitu 44 miest

Veľký Šariš 26. augusta (TASR) - Nová materská škola, ktorú postaví mesto Veľký Šariš v mestskej časti Kanaš, bude mať kapacitu 44 miest. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Viliam Kall, snažia sa tým reagovať na narastajúci počet obyvateľov.



Podľa jeho slov už majú vydané stavebné povolenie, aktualizované rozpočty a začaté verejné obstarávanie na to, aby mohli stavbu postaviť z Plánu obnovy a odolnosti SR.



"Sú to eurofondy so 100-percentným financovaním. My dnes vieme, že potrebujeme na túto stavbu približne 1,1 milióna eur. Nie všetky aktivity budú oprávnené z plánu obnovy. Očakávame, že nejakých 300.000 eur z tejto sumy bude mesto musieť zaplatiť, pretože je tam nastavené určité jednotkové kritérium na vytvorenie jedného miesta pre žiaka, ktorý sa touto stavbou nedá v tejto chvíli naplniť," uviedol Kall s tým, že prevádzkový poriadok je schválený na 44 detí.



Ak bude v krátkej dobe skončené verejné obstarávanie a prejde to cez riadiace orgány, je podľa primátora možné, že v závere roka odovzdajú stavenisko zhotoviteľovi. Výstavba potrvá 18 až mesiacov. "Naším cieľom je to, aby škôlka bola skolaudovaná a sprístupnená novým žiakom v septembri roku 2025," skonštatoval Kall.



"Napriek tomu, že materská škola bude vybudovaná v mestskej časti Kanaš, navštevovať ju môžu aj žiaci z mesta. Myslím si, že vždy bude lepšie dávať deti do našej škôlky ako nejakej súkromnej, kde sú poplatky vyššie," dodal Kall.