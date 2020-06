Materské a základné školy v Prešove rozširujú prevádzkový čas

Prešov 15. júna (TASR) - Mesto Prešov v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predlžuje od pondelka prevádzkový čas vo všetkých materských a základných školách maximálne na desať hodín denne. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



„Materské školy majú jednotný prevádzkový čas od 6.30 do 16.30 h. Základné školy si nastavili prevádzkový čas podľa svojich možností a potrieb maximálne na desať hodín denne. Od pondelka otvárajú svoje brány aj základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,“ priblížil hovorca.



Zároveň sú od pondelka zrušené maximálne počty detí alebo žiakov v skupinách. Školy a školské zariadenia pri umiestňovaní detí a žiakov musia zohľadňovať svoje kapacitné, priestorové, personálne a stravovacie možnosti.



Prevádzka škôl a školských zariadení sa bude realizovať naďalej za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel. „Od 22. júna nastúpia do škôl aj žiaci šiesteho až deviateho ročníka. Pre žiakov základných škôl, ktorí do školy nenastúpia, bude naďalej zabezpečené vzdelávanie online formou,“ vysvetlil Tomek.



Dodal, že od 1. júla bude pre deti otvorené ABC Centrum voľného času na Októbrovej ulici, ktoré má pre deti pripravené prímestské tábory a organizuje sústredenia záujmových skupín.