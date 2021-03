Materské a základné školy v Trebišove otvoria pre určené skupiny detí

Trebišov 5. marca (TASR) – V meste Trebišov budú od pondelka 8. marca otvorené materské školy prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Základné školy na prvom stupni a školské kluby budú otvorené prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Informovalo o tom mesto na základe rozhodnutia ministra školstva.



Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Na Základnej škole (ZŠ) Ivana Krasku pri rómskej osade sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bude naďalej vyučovať dištančne. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Podľa aktuálne nahlásených počtov by malo v pondelok nastúpiť na prvom stupni na Základnú školu (ZŠ) na Komenského ulici 36 žiakov, na ZŠ Milana Rastislava Štefánika 48 žiakov a na ZŠ Pribinova 46 detí. "Dopoludnia bude prebiehať prezenčná výučba a popoludní školský klub detí," uviedla hovorkyňa s tým, že konkrétna organizácia výučby závisí od jednotlivých škôl. Od rodičov žiakov sú potrebné príslušné čestné vyhlásenia, prípadne potvrdenia od zamestnávateľa.



Bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 bude v Trebišove pokračovať počas víkendu (6. - 7. 3.) na súkromných a dvoch mestských mobilných odberových miestach.



Za obdobie minulého týždňa od 22. do 28. februára v meste Trebišov zaznamenali 259 nových prípadov ochorenia COVID-19. Z toho RT-PCR testy odhalili 100 pozitívnych výsledkov a antigénové testy 159 prípadov. Vyplýva to zo štatistík epidemiologickej situácie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).



Mestský úrad v Trebišove ostáva naďalej až do odvolania pre verejnosť zatvorený.