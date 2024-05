Materské školy budú v lete v Dubnici fungovať v špeciálnom režime

Dubnica nad Váhom 18. mája (TASR) - Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom budú v lete v prevádzke od 8. júla do 23. augusta striedavo podľa dohodnutého harmonogramu. Náhradnú MŠ otvoria v prípade, ak bude prihlásených najmenej 20 detí. Informovala o tom vedúca školského úradu dubnickej radnice Zdena Bunčáková.



"Ak klesne počet detí pod desať, prevádzka náhradnej MŠ bude zrušená. Žiadame rodičov, aby náhradnej MŠ odovzdali riadne vyplnený a podpísaný informatívny súhlas spoločne s dokladom o zaplatení stravy najneskôr do 21. júna," uviedla Bunčáková.



Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v náhradnej MŠ je 30 eur. Uhradený musí byť do 21. júna na účet MŠ, ktorú dieťa navštevuje v školskom roku 2023/2024. Za predškoláka zákonný zástupca neplatí.



Šeky na stravu si možno vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne v náhradnej MŠ od 17. júna. Zaplatený počet dní za stravu je záväzný a preplatky za stravu v náhradnej MŠ sa nevracajú.



"Počas pobytu v náhradnej MŠ je zákonný zástupca povinný riadiť sa pokynmi zamestnancov MŠ a pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa. Všetky informácie a tlačivá potrebné k pobytu detí v náhradnej MŠ poskytnú zamestnanci škôl," uzavrela Bunčáková.