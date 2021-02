Materské školy v Bánovciach nad Bebravou fungujú v obmedzenom režime

Bánovce nad Bebravou 23. februára (TASR) - Materské školy (MŠ) a školské kluby detí v Bánovciach nad Bebravou fungujú naďalej v obmedzenom režime. V dištančnej výučbe pokračujú i žiaci základných škôl. Okres sa totiž nachádza v štvrtom stupni varovania, informovala bánovská samospráva v tlačovej správe.



"MŠ sú otvorené v obmedzenom režime pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu," uviedla bánovská radnica s tým, že rovnako to platí i pre školské kluby detí.



Samospráva zabezpečuje v týchto dňoch i distribúciu ochranných prostriedkov do všetkých škôl v meste. "Ochranné pomôcky sú zo štátnych hmotných rezerv, samosprávam ich dodalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o približne 500 ochranných štítov, 840 respirátorov a viac ako 2500 rúšok," priblížila radnica. V prípade, že sa situácia v Bánovskom okrese v najbližších týždňoch zlepší a okres bude podľa celonárodných kritérií preradený do nižšieho stupňa varovania, mesto je pripravené promptne reagovať a pristúpiť k otvoreniu škôl podľa platných opatrení, dodala samospráva.