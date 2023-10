Materské školy v Leviciach navštevuje 835 detí

Levice 5. októbra (TASR) - Do 11 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice nastúpilo v septembri tohto roka 835 detí na predprimárne vzdelávanie. V porovnaní s minulým rokom je to pokles o 54 detí, potvrdila radnica.



Naďalej platí zákonná povinnosť, že materskú školu musí navštevovať každé dieťa, ktoré je jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a teda k 31. augustu dovŕšilo vek päť rokov, upozornila radnica. V levických materských školách je 301 takýchto detí. Magistrát vyzýva rodičov, ktorí si túto povinnosť nesplnili, aby tak učinili bezodkladne, prípadne kontaktovali oddelenie školstva a vzdelávania na mestskom úrade.



Do základných škôl nastúpilo 2954 žiakov, čo je o 108 viac ako vlani. Z celkového počtu školákov je 359 prvákov. Základnú umeleckú školu v tomto školskom roku navštevuje 625 žiakov.